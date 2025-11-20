人工智能服務大規模癱瘓 暴露超連接社會風險

18日，美國網絡基礎設施企業Cloudflare發生故障，導致ChatGPT等人工智能（AI）主要服務暫時同時癱瘓，釀成前所未有之事態。隨著人工智能服務深度融入全球民衆日常生活，網絡故障所致損害亦擴大至全球範圍。去年7月，美國微軟雲服務故障亦曾導致航班運行受阻，世界主要國家信息技術（IT）系統陷入癱瘓。此類部分企業失誤可令全球停擺之恐懼反複出現，“超連接社會”之陰影日益濃重。Cloudflare是協助世界各國用戶快速安全訪問所需內容之信息技術服務企業。全球互聯網流量約五分之壹流經其網絡。Cloudflare故障余波所致，客戶公司OpenAI之ChatGPT、X（原推特）、Spotify、臉書、亞馬遜及在線遊戲《英雄聯盟》等平台訪問故障報告接連不斷。由Cloudflare內部流量激增引發之人工智能癱瘓事態，自18日下午8時30分（韓國時間）許持續至11時30分許。雖僅約3小時之故障，然人工智能依賴度漸增之職場人士與學生群體中，日常生活受阻事例層出不窮。公司職員金寶珉（27歲）稱：“平日借助人工智能1小時即可完成之文件，此番耗費3小時方告竣”，“下班後未能完結工作，最終于19日淩晨返工完成。”當日某家長社群中，有帖文稱：“正准備學業評估的兒子因ChatGPT故障，慌亂間轉向搜索引擎搜尋信息，方勉強完成。”有分析指出，本次事件清晰顯現“人工智能過度依賴世界”之副作用。有觀點指出，此番事態再次證實全球人工智能服務過度依賴少數全球基礎設施運營商之結構脆弱性。中央大學人工智能學系教授李在城（音）表示：“對海外基礎人工智能服務之依賴度愈高，故障發生時應對可能愈顯遲緩”，“亟需培育具備服務器分散等安全機制之國內人工智能系統，實現服務供應多元化。”張恩智記者、李秀研記者 jej@donga.com、lotus@donga.com