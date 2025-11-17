洪貞敏贏得Wemix錦標賽冠軍 追加獎金3億韓元

本季節韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽“獎金王”洪貞敏（23歲，人名音譯下同）在邀請賽“Wemix錦標賽”中登頂，追加獎金3億韓元。在常規比賽中實現3勝後未能追加勝利，僅停留在共同多勝王的“憾事”也在當天得以化解。洪貞敏于16日在慶尚北道慶州市莫納海洋鄉村高爾夫俱樂部（標准杆71杆）舉行的Wemix錦標賽決賽A組中，抓下5只小鳥球，吞下1個柏忌，打出低于標准杆4杆的67杆。前壹天在比洞賽中擊敗韓真善（28歲）晉級決賽A組的洪貞敏，當天在同組12名選手中打出最佳杆數，登上冠軍寶座。本次比賽由Wemix積分前24名選手參賽，首日比洞賽獲勝的12名選手在次日決賽A組中決出冠軍。當天，由于間歇性吹來的風速每秒2.7米的強風和每秒3.65米的“玻璃珠果嶺”，選手們難以降低杆數，但洪貞敏在1號洞（標准杆5杆）和2號洞（標准杆3杆）連續抓鳥，從開局就沖至領先位置，並最終奪得冠軍。在本賽季韓國女子職業高爾夫巡回賽中奪得獎金王（約13.4152億韓元）的洪貞敏，當天追加冠軍獎金3億韓元，僅本賽季獎金就獲得16.4152億韓元。由于是邀請賽，雖未反映在KLPGA巡回賽官方記錄中，但比KLPGA巡回賽“單賽季最高獎金（約15.2137億韓元）”紀錄保持者朴敏智（27歲）的紀錄多出1億韓元以上。停留在共同多勝王的憾事也得以化解。在本賽季首個大賽KLPGA錦標賽中宣告賽季首勝的洪貞敏，雖然取得3勝，但也曾三次獲得亞軍等，幾次錯失奪冠機會。最終她以賽季3勝收尾，與方信實（21歲）、李藝媛（22歲）共同分享了多勝王。以本次比賽爲終點，即將前往美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽的“突擊隊長”黃裕敏（22歲），在決賽A組最後壹天打出平標准杆的成績，以並列第5名結束比賽。慶州=金正勳記者 hun@donga.com