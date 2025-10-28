特檢組以涉嫌煽動內亂搜查前總理黃教安住宅

調查尹錫悅前總統制造內亂及外患疑案的內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）27日對前國務總理黃教安的住宅進行了扣押搜查。戒嚴次日黃教安曾在自己的社交媒體上寫道：“逮捕國會議長禹元植！逮捕正面妨礙總統措施的國民力量黨代表韓東勳！”特檢組懷疑他參與了內亂的宣傳和煽動。綜合27日《東亞日報》的採訪，特檢組認爲黃教安去年12月4日在自己的臉書上上傳了上述帖子，可能涉嫌擾亂國家憲法。特別是“逮捕國會議長禹元植！”的發言可能直接關係到可以表決解除戒嚴的憲法機關國會的功能停止，檢方正在討論適用涉嫌宣傳和煽動內亂的方案。去年12月27日，黃教安被警方告發，特檢組接手後一直在進行調查。特檢組當天上午試圖扣押搜查黃教安位於首爾市龍山區的住宅，但由於黃教安沒有響應，遇到了困難。特檢人士解釋說：“根據內亂特檢法，宣傳、煽動戒嚴的犯罪事屬於特檢調查對象。”蔡上等兵特檢組（特別檢察官李明賢）當天上午以“前國防部長官李宗燮派駐澳大利亞大使涉嫌逃避疑惑”的證人身份傳喚前總統祕書室長金大棋進行了調查。特檢組還計劃本週內以涉嫌玩忽職守調查高級公職人員犯罪調查處處長吳東運。特檢組就去年7月受理告發前公調處部長檢察官宋昌鎮涉嫌作僞證案後近1年時間沒有向大檢察廳通報的疑惑，正在以嫌疑人身份對吳東運和公調處次長檢察官李在承進行立案調查。崔美松記者、古道藝記者 cms@donga.com、yeah@donga.com