光州施工現場坍塌事故致四人被埋 半年前曾有主管身亡



11日，光州西區治平洞公共圖書館新建施工現場在進行混凝土澆築作業時，二層鋼結構突然坍塌，導致現場97名工人中有4人被埋。其中2人被救出後身亡，另有2人仍在搜救中。該工地今年6月曾發生現場主管作業時墜落身亡的事故。重大災害發生僅六個月後，又釀成更嚴重的事故，令人不禁質疑現場是否普遍存在安全意識麻木的問題。



警方分析事故現場影像後推測，整體結構瞬間下陷，可能是由于無法承受混凝土澆築過程中産生的荷載。也有意見指出，鋼結構或因焊接不良等問題在混凝土重壓下斷裂。經確認，當時現場在進行混凝土澆築作業時未安裝支撐架。施工方聲稱采用了無需安裝支撐架的專利施工法，但專家指出，即便使用該工法，通常也會安裝臨時承重支撐架，因此需核查是否存在施工缺陷。



本次事故的四名受害者均爲分包公司的韓國籍員工，除壹名47歲遇難者外，其余皆爲60至70多歲的高齡工人。此前遇難的現場主管亦爲64歲。去年因工傷死亡的人員中，60歲以上者占比達42.4%。高齡勞動者相對更易受職場事故或疾病侵害。以2021年爲准，每萬名勞動者中工傷死亡人數，55歲以下爲0.67人，而55歲以上高達2.65人。有必要檢查工地防災措施是否切實反映了作業人員高齡化的趨勢。



巧合的是，此次坍塌事故發生的當天，正是雇傭勞動部向總統彙報工傷預防對策等工作的日子。政府雖宣布“向工傷宣戰”並實施強力制裁政策，但工傷死亡人數卻不減反增。政策見效固然需要時間，但值得注意的是，自2022年施行追究經營負責人刑事責任的《重大災害處罰法》以來，工傷人員數量及工傷率反而上升。比起事後處罰，唯有聚焦違法分包或勞動者高齡化等結構性問題，方能制定出有效的預防對策。

