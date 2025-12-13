駐韓美軍司令：“移交作戰權，不能爲了湊准日子而忽視條件”

駐韓美軍司令澤維爾·布倫森（照片）12日就李在明政府在任期（2030年）內移交戰時作戰指揮權的方針表示：“不能爲了配合日程而稀釋或忽視條件。”布倫森當天在韓美同盟基金會和駐韓美軍戰友會共同主辦的在線研討會上表示：“李在明總統想在任期內實現作戰權的移交，我們則清楚在目標時間點必須滿足的條件。但是，我必須說，有可能無法達到這個目標。”布倫森強調：“隨着時間的流逝，環境和條件會發生變化，因此必須確認過去設定的條件現在是否有效。這些條件與我們的準備態勢有直接關係。”韓美軍方在李在明政府任期內以移交戰時作戰指揮權爲目標加快磋商的情況下，強調首先要滿足移交戰時作戰指揮權的條件。分析認爲，這是對統一部長鄭東泳等韓國政府內部一再提出調整韓美聯合軍演的必要性表現出慎重的立場。據悉，韓美將於明年完成戰時作戰指揮權移交的三階段檢驗中的第二階段——完全運用能力的檢驗。此後，政府計劃進行最終第三階段的完全任務執行能力的檢驗，到2030年爲止滿足戰時作戰指揮權的移交條件。布倫森排除了裁減駐韓美軍的可能性。他說：“駐韓美軍在法律上明文規定最低維持28500人。我們把28500名定爲最低值，具備戰鬥準備態勢。”李允泰記者 oldsport@donga.com