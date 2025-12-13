韓華集團成爲澳大利亞防務企業奧斯塔最大股東

韓華集團將成爲澳大利亞造船及防務企業奧斯塔（Austal）的最大股東。奧斯塔是在美國小型水面艦艇、軍需支援艦市場中占有率排名第壹的企業。業內人士評價稱，韓華集團爲韓美造船合作項目“MASGA（讓美國造船業再次偉大計劃）”額外確保了橋頭堡。澳大利亞財政部長吉姆•查默斯當地時間12日發表聲明稱：“對于外國投資審查委員會（FIRB）提出的不反對韓華集團將奧斯塔持股比例從9.9%增至19.9%的建議，我們予以采納。”奧斯塔在美國亞拉巴馬州莫比爾和聖叠戈等地設有造船廠，爲美國海軍建造並交付軍艦。由于該公司是澳大利亞政府指定的戰略企業，向海外企業出售股份需獲得美國和澳大利亞政府的批准。韓華爲加強美國防務艦艇業務，自去年起推動收購該公司股份。隨後于今年3月通過場外交易收購奧斯塔9.9%的股份，並爲將持股比例增至19.9%向美澳政府申請批准。美國政府已于今年6月完成審批。由此，韓華集團將超越原第壹大股東塔塔朗創投（持股19.28%）。但此次增持並非以獲取經營權爲目的。查默斯部長亦明確表示：“韓華集團不得將奧斯塔持股比例增至19.9%以上。”韓華集團同日發表立場文件稱：“將嚴格遵守批准條件。”隨著韓華集團繼美國費城海軍造船廠後再次獲得當地造船基地，預計其推動“MASGA”計劃將更具動力。這得益于韓華集團現有造船業務能力與奧斯塔的美國艦艇建造技術、美國國防部及海軍網絡資源可形成協同效應。崔元英記者 o0@donga.com