《專欄》戰爭時代，中東和亞洲也開始加強徵兵制

隨着世界局勢的不安穩，中東、亞洲國家也開始加強徵兵制。以色列從2023年10月起與巴勒斯坦武裝團體哈馬斯展開戰爭，去年和今年還經歷了與伊朗的大規模武裝衝突，去年將男性的軍隊義務服役期限從32個月延長到了36個月。以色列1995年曾把36個月的服役時間縮短爲32個月，但隨着戰爭延長，再次延長了服役時間。此外，以色列還在推進徵集此前給予免除兵役優惠的超正統派猶太教徒（哈雷迪）。哈雷迪以在第二次世界大戰當時保護差點被大屠殺扼殺的以色列宗教和文化爲名，享受了免除兵役的優惠。這些人約佔以色列猶太人人口的14%（130萬人），目前約有6.6萬人享受免除兵役的優惠。哈雷迪們舉行示威反對服兵役，進行着強烈的抵抗。對此，以色列議會正在推進降低對逃避徵兵者的處罰水平、放寬徵兵免除條件的法律修改。臺灣和菲律賓在中國臺灣海峽、南中國海等周邊海域增強軍力後，也加強了軍隊服役制。臺灣曾於2018年宣佈廢除徵兵制，但去年事實上恢復了徵兵制。臺灣原先宣佈，2018年將義務服兵役改爲四個月的軍訓，徵兵制改爲募兵制。但隨着中國軍隊持續進行包圍臺灣演習等安保威脅增大，而志願兵的招募工作進展緩慢，因此去年將軍隊義務服役期限從4個月延長到了1年。據悉，臺灣繼加強訓練強度後，正在研究女性義務服役的方案。特別是在去年就任的具有親美、反華傾向的賴清德“總統”的指示下，臺灣加強了防禦態勢。賴清德在11月26日的演講中表示，“北京當局正在加速準備以2027年完成‘武力統一臺灣’爲目標，對臺灣進行軍事侵略”，強調了加強軍事力量的必要性。臺灣當局表示，明年的國防預算將增加到國內生產總值的3%以上，達到9495億臺幣（約44萬億韓元），到2030年佔比將提高到5%。正在實行募兵制的菲律賓也因海上與中國發生頻繁的武力衝突，正在推進對高中生和大學生實施義務軍事教育的方案。菲律賓政府去年表示，“今後10年內將投入350億美元（約合50.225萬億韓元），加強海洋和空中防禦能力”，表明了增強軍事力量的計劃。與泰國在邊境發生武力紛爭的柬埔寨也決定從明年開始全面引進徵兵制。柬埔寨首相洪瑪內今年7月在邊境地區表示，“這是評估軍隊、設定改革目標的機會”，表明了轉變爲徵兵制的方針。柬埔寨議會2006年通過了18-30歲國民義務服兵役的徵兵法，但此前並未實際實施。柬埔寨政府將軍隊服役期限從現有的法案中明示的18個月延長到了24個月。不過，女性不是徵兵對象，而是自願入伍。安圭永記者 kyu0@donga.com