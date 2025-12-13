李在明總統12日表示：“（企業）因經濟制裁過輕而屢屢違法”，“應使其認識到，若對國民造成損害，將面臨嚴厲的經濟制裁，甚至可能讓公司倒閉。”這是他對發生大規模個人信息泄露事件的Coupang再次表明處罰決心。李在明總統當天在全程直播的部門工作報告會議上表示：“壹旦違法就該引起軒然大波，但從違法後的態度來看，卻給人壹種‘妳能拿我怎樣’的感覺。”此次會議在世宗會展中心國際會議室舉行。就個人信息泄露問題，李在明總統稱：“受害者超過3400萬人，難道不逐壹提起訴訟就不予賠償嗎？”他再次強調引入集體訴訟制度的必要性，並表示：“提起訴訟反而會産生更多費用，似乎必須引入集體訴訟制度。請加快立法進程。”集體訴訟制度是指由代表當事人代表全體受害者進行訴訟，判決效力自動及于所有受害者的制度。李在明總統當天還指示，爲加大對重大且反複發生的個人信息泄露事件的懲罰性罰款，應立即修改相關施行令。現行法律規定，懲罰性罰款計算爲總銷售額的3%，而施行令規定爲最近三年平均銷售額的3%。不過，由于修訂法律需經過國會立法程序，李在明總統指示首先修改施行令，將罰款基准提高至以三年銷售額中最高的年度爲准。對此，個人信息保護委員會報告稱，將以Coupang事件爲契機適用懲罰性罰款，將罰款上限從銷售額的3%提高至10%。李在明總統在前壹天的工作報告中也曾強調：“（對于經濟違法行爲）應施加相應的經濟負擔。”尹多彬記者 empty@donga.com