明年世界杯票價最高暴漲五倍 韓國隊三場小組賽觀賽至少需86萬韓元

2026年北中美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯門票價格大幅上漲，引發希望現場觀賽的足球球迷強烈不滿。決賽門票價格較2022年卡塔爾世界杯最高上漲超過五倍。國際足聯（FIFA）自12日起通過官網接受美加墨世界杯門票購買申請。每人每場比賽最多可申請購買四張門票。國際足聯將通過抽簽選定中簽者，並于明年2月通過電子郵件個別通知。據美聯社報道，明年世界杯決賽門票最高價格達8680美元（約合1278萬韓元）。這是2022年卡塔爾世界杯決賽最高等級座席價格（1600美元）五倍以上的水平。本屆賽事聯合主辦國美國在1994年單獨承辦世界杯時，決賽門票最高價爲475美元。國際足聯自本屆賽事起引入“動態定價制”，進壹步推高了門票價格。該制度根據預期需求等因素浮動票價，受關注度高的比賽價格會更高。歐洲球迷聯合組織“歐洲足球支持者組織（FSE）”發表聲明批評稱：“票價已達到荒謬水平，這忽視了球迷對世界杯的貢獻。”美加墨世界杯座席分爲1至4四個類別。韓國隊進行美加墨世界杯小組賽第壹、二輪比賽的墨西哥瓜達拉哈拉阿克隆體育場，以及進行第三輪比賽的墨西哥蒙特雷BBVA體育場，均未設置等級最低、價格最便宜的“類別4”座席。韓國球迷可購買的最低價位座席爲“類別3”。韓國隊對陣歐洲區附加賽D組勝者的首輪比賽，類別3座席價格爲180美元。對陣“主場球隊”墨西哥的第二輪比賽，類別3座席價格爲265美元。對陣南非的第三輪比賽，類別3座席價格爲140美元。若想現場觀看韓國隊全部三場小組賽，即使購買最便宜座席也需585美元（約合86萬韓元）。韓鍾浩記者 hjh@donga.com