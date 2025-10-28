赫格塞思將在首爾共同主持韓美安保磋商對話……預計將討論韓國提高防衛支出事宜

美國國防部（戰爭部）26日表示，國防部長赫格塞思（照片）將於下週初訪問夏威夷州、韓國、日本、馬來西亞、越南等印度太平洋地區。分析認爲，這是爲了在美國和中國之間持續緊張的情況下，強調印太地區國家的共同防衛應對，牽制中國。美國國防部當天強調：“此次訪問的目的是加強防衛關係，再次確認美國對‘通過力量實現和平’及區域內勢力均衡的意志。核心主題爲印度太平洋是國防部的首要戰略地，同盟國應該增加國防費用，爲共同防衛作出更大貢獻，以及將與這些國家緊密合作。”特別是，赫格塞思計劃與韓國國防部長安圭佰共同主持11月4日在首爾舉行的第57屆韓美安保磋商會議。安保磋商會議是韓美調整同盟間主要軍事政策的兩國國防領域最高層機構，是兩國防長會面、最終聽取並確認實務級韓美統合國防協議體等一直討論的軍事政策並應對懸案的場合。此次會議是兩國新政府上臺後首次舉行安保磋商會議，預計將成爲韓美防長的首次正式面對面會議。這也是赫格塞思就職後首次訪韓。美國國防部表示：“將高度評價韓國增加防衛支出，對同盟的威懾力和防禦力承擔更大責任的意志。”對此，有預測稱，屆時可能會進行有關上調韓國防衛費分擔費的討論。此外，駐韓美軍的構成、規模調整、擴大戰略靈活性的可能性等所謂“同盟現代化”討論也將被提上議事日程。赫格塞思還計劃在夏威夷會見美國印太司令部指揮官，檢查符合他在香格里拉對話會上提出的挑戰的戰鬥態勢。他還計劃在日本強調應對日益擴大的地區威脅、迅速加強同盟的必要性。在馬來西亞的目標，是參加東盟防長擴大會議，推進地區安保合作。在越南，雙方將討論加強防務合作，包括國防貿易和情報共享。預計赫格塞思會在此過程中持續強調牽制中國的必要性。林雨宣 imsun@donga.com