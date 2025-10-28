李在明：“關稅談判一切都仍然存在爭論……可以參考非日本式的歐洲式協議”

李在明總統27日就韓美關稅談判表示：“大韓民國不是日本。歐洲和美國的談判可以成爲另一個標準。”李在明在與美國總統特朗普舉行首腦會談之前，提議雙方達成以民間企業投資爲中心的歐洲式關稅協議。特朗普當天就朝鮮國務委員長金正恩表示，“如果能和他見面，那就太好了”，暗示如果能夠成功舉行美朝首腦會晤，他有可能延長訪韓時間。李在明在當天公開的彭博社的採訪中表示：“雖然美國會最大限度地擴大本國的利益，但那也不能給韓國帶來近乎災難的結果。”他還就3500億美元（約502萬億韓元）的對美投資基金表示：“投資方式、投資金額、日程、損失負擔和利益分配方式等所有問題仍然存在爭議。”特別是對於“美日關稅協議是否會給韓國帶來負擔”的提問，李在明表示，“不知道美國當時是怎樣談判的，但韓國應該考慮到韓國的情況，得出合理的結果”，表示歐洲式關稅協議也可以成爲基準。歐盟雖然承諾對美投資6000億美元，但與以公共資金爲中心的日本不同，以民間企業或個別成員國投資、歐盟提供金融支援的方式與美國達成了關稅協議。韓國政府高層人士表示：“（和日本不同，）歐盟不是現金投資模式。”上述採訪是在總統政策室長金容範在美國華盛頓結束與美國商務部長盧特尼克的談判後回國的24日進行的。此外，特朗普當天在飛往日本的總統專機“空軍一號”上，就與金正恩會晤的可能性表示：“如果他（金正恩）想見我，我很樂意見他。”這是特朗普繼24日之後再次表明舉行美朝首腦會晤的心思，並敦促朝鮮作出迴應。朴勳相記者、申圭鎮 tigermask@donga.com、newjin@donga.com