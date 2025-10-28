韓國綜合股價指數首次突破4000點 需擺脫對兩大企業依賴方能持續發展



27日，韓國綜合股價指數（KOSPI）首次突破4000點大關，改寫了韓國資本市場歷史。當日韓國綜合股價指數較前壹交易日上漲2.57%，收於4042.83點。自6月20日突破3000點後僅四個月，本月2日突破3500點後不到壹個月即實現“四千點”突破。與美國、歐洲、日本等全球股市相比，這壹上漲勢頭尤為強勁。市場對韓國股市正在擺脫長期存在的“韓國折價”現象，開啟向“韓國溢價”結構性轉變的期待日益升溫。



韓國股市的破竹之勢源於人工智能（AI）需求擴大引發的半導體超級周期、美國降息預期、政府股市刺激政策等多重利好因素的共同作用。特別是引領韓國經濟的半導體行業景氣復蘇成效顯著。27日三星電子股價首次突破10萬韓元，SK海力士也穩居50萬韓元區間，市值排名前兩位的企業雙雙拉動市場上漲。



中美貿易摩擦緩和可能性增大，美國股市刷新歷史最高紀錄等外部環境也呈現友好態勢。此前長期回避韓國股市的外國投資者重新回歸，成為推動上漲的關鍵因素。今年下半年外國投資者在韓國股市凈買入規模超過17萬億韓元。政府強烈的股市提振意願、房地產需求抑制政策等因素導致充裕流動性湧入股市，也形成了利好。



股市上漲態勢雖令人欣喜，但不安因素亦不容忽視。問題在於市場熱度過度集中於半導體和部分大型個股。三星電子和SK海力士等大型半導體股約占韓國綜合股價指數交易額的三分之壹。在指數從3000點攀升至4000點期間，股價下跌的個股反而更多，企業間“貧富分化”現象日益加劇。關乎出口前景的韓美關稅協定能否達成仍需密切關註。在美元走弱趨勢下，韓元獨自承壓的態勢若持續，也可能影響外國投資者的資金流向。



近期股價上漲更多是依托流動性和投資心理支撐，而非結構性上升。唯有企業業績復蘇和經濟增長提供堅實支撐，韓國股市才能實現穩健升級。政府不應將短期股價上漲誤解為經濟成績單，而應通過結構改革著力改善經濟體質。

