“韓美將首次共同制造美國軍艦”……“讓美國造船業再次偉大”擴大合作領域

HD現代將與美國最大的軍工造船公司亨廷頓-英格爾斯攜手，共同建造美國海軍新壹代軍需支援艦。這是韓國造船企業首次共同建造美國軍艦。隨著此前壹直以維護、保養、檢修為中心的韓美造船合作擴展到艦艇建造階段，兩國的“讓美國造船業再次偉大”（MASGA）項目有望加快速度。HD現代26日表示，在慶北慶州拉罕精選酒店與亨廷頓-英格爾斯簽訂了《關於合作設計、建造商船及軍艦的協議備忘錄》。此次協議的核心是美國海軍新壹代軍需支援艦的的設計及建造合作。不過，受禁止在海外建造美國軍艦的《伯恩斯-托列普遜法》等現行法律的制約，實際建造可能會在美國國內進行。新壹代軍需支援艦是在作戰海域向戰鬥艦提供燃料及軍需物資的艦艇，被評價為美國海軍補給、物流能力現代化戰略的核心。業界期待，此次合作備忘錄能成為今後30年間進軍年均43萬億韓元規模的美國海軍艦艇建造市場的橋頭堡。美國海軍計劃到2054年把擁有的艦艇數量從現有的296艘增加到381艘。HD現代重工業特殊船事業部社長朱元浩（音）表示：“此次合作備忘錄是美國海軍共同參與訂貨事業、為確保美國國內船舶生產據點進行投資等韓美代表性國防產業造船企業間的實質性合作事例。”金在亨 monami@donga.com