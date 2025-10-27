

HD現代宣布，將與美國最大的軍工造船公司亨廷頓-英格爾斯工業公司攜手，共同建造美國海軍新壹代軍需支援艦。雖然韓國造船廠曾獲得過美國軍艦的維護、保養、檢修項目，但直接參與新建艦艇尚屬首次。韓美造船業合作“讓美國造船業再次偉大（MASGA）”的地界將進壹步擴大的期待越來越大。



HD現代26日表示，在亞太經合組織（APEC）峰會前夕，在慶州與亨廷頓-英格爾斯簽訂了《關於合作設計、建造商船及軍艦的協議備忘錄》。兩家公司決定共同設計建造的新壹代軍需支援艦將在美國海軍的補給、物流能力現代化戰略中起到核心作用。兩家公司還決定共同投資收購或在美國新建造船設施，並考慮在造船領域設立“工程合作公司”。



“讓美國造船業更加偉大”項目升旗後，韓國造船公司加快了設立美國法人、建造當地船舶等進軍美國的戰略。去年收購美國費城造船廠的韓華海洋公司提出了將目前每年1-1.5艘的建船能力擴大到20艘的計劃。三星重工業也與美國軍艦維修保養檢修專門公司建立了夥伴關系。期待27-31日的亞太經合組織（APEC）峰會也能成為展示韓國造船競爭力的好舞臺。加拿大總理卡尼等主要首腦和經濟界人士將訪問造船廠，美國總統特朗普也有可能突然訪問。



要想使“讓美國造船業再次偉大”項目步入正軌，需要越過的山還有很多。必須修改或繞過阻止海外建造美國商船和軍艦的瓊斯法和伯恩斯-托萊普遜法等美國國內限制規定。要想把韓國產艦艇認定為“同盟國產品”，還需要簽訂韓美國防相互采購協定。必須克服受到“讓美國造船業再次偉大”刺激的日本的競爭和中國的露骨牽制。最近，日本正在推進與美國簽訂造船業領域合作備忘錄，中國將韓華海洋在美國的5家子公司列入制裁對象。



“讓美國造船業再次偉大”項目打開了關稅談判的第壹個突破口，奠定了韓美兩國經濟、安保合作的基石。如果造船合作具體化，將有助於接下來的關稅談判後續協議，還可以帶動半導體、核電站、人工智能等後續合作事業。為了讓韓國造船在美國拉響進攻的船笛，韓國政府也應該做好政策和外交上的支援。

