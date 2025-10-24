關稅影響下韓國企業外流2437家 回巢企業僅11家

今年離開韓國前往海外的國內企業超過2400家，但回歸國內的“回巢企業”僅11家。特別是美國自4月正式實施對等關稅以來，海外投資企業數量暴增，國內企業“大逃亡”現象恐將進壹步加劇。23日，據韓國進出口銀行海外直接投資統計數據顯示，今年上半年（1至6月）海外新設立法人數量為2437家，較去年同期（1488家）增長63.8%。海外新法人數量通常每季度增加600至700家，但今年第二季度（4至6月）增至1745家。與去年第二季度（732家）相比激增138.4%。國內企業海外擴張增多被解讀為受美國關稅政策影響。美國總統唐納德•特朗普於4月2日（當地時間）對韓國及世界各國施加了前所未有的對等關稅。因此，國內出口企業為應對關稅不確定性，正將生產基地轉移至當地。因此，今年第二季度在美國新設立法人數量為264家，較壹年前（149家）增長77.2%。由於美國的當地投資壓力和關稅壁壘，未來企業對美投資很可能進壹步增加。問題在於，海外流失企業增多，但回巢企業卻屈指可數。據國會產業通商資源中小風險企業委員會所屬國民力量黨金成源議員室從產業通商部提交的“回巢企業現狀”顯示，截至9月底，今年被選定為回巢企業的僅有11家。原本決定回巢的回巢企業也在改變主意。即便如此，實際回巢的可能性僅為34%。自2013年《回巢企業支援法》制定以來，被選定為回巢企業的200家中，在韓國落戶的企業僅有68家。在美國發起的關稅戰中，即使回巢韓國，也會面臨高出口關稅壁壘，加之高法人稅率、內需停滯和人力短缺，阻礙了企業的“回巢”。專家擔憂，如果企業持續外流而流入企業減少，將難以避免產業空洞化現象。在保護主義趨勢加強，世界主要國家正全力將生產設施回遷本土的情況下，政府必須提供切實的激勵措施。中央大學經濟學系教授李貞熙（音）表示：“大部分海外擴張企業是因成本競爭力而選擇外遷”，“必須提供比美國、日本等競爭對手更低的人工成本、放寬的監管，或回歸帶來的破格優惠等。”世宗=鄭順九記者、世宗=金秀賢記者 soon9@donga.com、newsoo@donga.com