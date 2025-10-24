三星打破臺積電壟斷，向特斯拉供應“AI5”……展開代工翅膀

三星電子決定打破臺灣半導體代工第一大企業臺積電的壟斷，向特斯拉提供用於無人駕駛汽車的新一代人工智能半導體“AI5”。有評價認爲，此前一直被認爲是三星電子半導體“痛指”的代工事業部最近接連與全球科技大企簽訂了生產合同，再加上自己的移動應用程序處理器Exynos2600有望搭載在Galaxy S26上，因此出現了明顯的復活跡象。● 特斯拉與三星電子加強同盟當地時間22日，特斯拉首席執行官馬斯克在今年第三季度（7月-9月）業績發佈會上表示，“AI5芯片將與三星電子和臺積電共同合作。”特斯拉的人工智能半導體安裝在車輛上，有助於自動駕駛功能。今後還將用於人形機器人。三星電子目前正在生產特斯拉的最新人工智能半導體AI4。特斯拉當初宣佈，將新一代AI5半導體全部交給臺積電生產，下一代的AI第6代開始重新由三星電子生產。但根據馬斯克當天的突然發言，決定三星電子也參與AI5的生產。半導體業界評價說，通過此次訂單，特斯拉和三星電子的人工智能半導體同盟得到了進一步加強。有人推測，特斯拉在爲開發及生產AI6而與三星電子進行討論的過程中，高度評價了三星電子的代工技術能力，並委託了前款產品AI5的生產。半導體業界人士解釋說：“特斯拉將從AI4到AI6交給三星電子，意味着認可了三星電子代工事業部的技術能力。在下一代主力AI5的生產方面不完全依賴臺積電，也是此次決定的背景。”AI5很有可能與AI6一起在計劃於明年啓動的美國得克薩斯州的泰勒半導體工廠生產。據悉，AI4將在三星代工平澤工廠批量生產。● 抓住反彈機會的三星系統半導體從去年開始按季度虧損數萬億韓元的LSI事業部和代工事業部等三星電子系統半導體也因接連的訂單成功，得以謀求反彈。三星電子系統半導體繼今年7月與特斯拉簽訂23萬億韓元規模的AI6半導體委託生產合同後，今年8月又獲得了被蘋果稱爲“智能手機之眼”的iPhone用圖像傳感器（CIS）的設計及委託生產合同。最近有消息稱，移動應用程序處理器芯片Exynos 2600很有可能搭載在計劃於明年上市的Galaxy S26上。因此有評價認爲，這爲明年業績反彈提供了線索。在Galaxy S25中，高通驍龍代替三星電子Exynos，全部被用作移動應用程序處理器芯片。再加上代工事業部如果批量生產新一代高帶寬存儲器HBM4，預計將會受益。韓國科學技術院（KAIST）電氣電子工學部教授金正浩（音）表示：“隨着全球科技大企對臺積電的依賴度下降和三星電子的代工收益率上升等因素的疊加，訂單接連不斷。不僅是三星電子，從擴大國內半導體生態界的角度來看，這也是個機會。”李東勳記者 dhlee@donga.com