周末麟蹄Speedium將舉辦汽車競賽慶典

周末，江原道麟蹄郡將同時舉辦壹場讓汽車運動愛好者歡欣鼓舞的慶典。現代汽車表示，將於18日和19日兩天內在麟蹄Speedium與麟蹄郡共同舉辦“麟蹄世界房車節”，屆時將同時舉行現代N節、國際汽車聯合會（FIA）TCR世界巡回賽兼TCR亞洲賽等汽車運動賽事。其中，FIA TCR世界巡回賽是首次在韓國舉行的TCR世界巡回賽。TCR是壹種汽車制造商制作競賽車輛並銷售給各賽車車隊形式的汽車運動世界巡回賽。今年從5月起已在墨西哥、西班牙、意大利、葡萄牙、澳大利亞等地進行了5輪比賽，麟蹄將舉行第6輪比賽。各國參賽車隊從現代汽車、日本豐田、德國奧迪等共8家制造商制造的競賽車輛中選擇壹種參賽。為賽事提供伊蘭特N TCR（國內名Avante N TCR）競賽車輛的現代汽車方面表示，這是該賽事首次在韓國舉行。在現代N節中，IONIQ 5 N和Avante N等競賽車輛將進行速度競爭。作為單壹車型競爭的汽車運動，這是國內賽事中規模最大的。為聚集而來的汽車運動愛好者準備的活動也豐富多彩。準備了可以親自在賽道起點等處見到參賽車輛和選手的“網格步行”項目、乘坐巴士環繞賽道的“賽道野生動物園”、乘坐專業駕駛員駕駛的Avante N車輛體驗賽道的“N出租車”、無線遙控模型汽車“RC車體驗”等體驗項目。現代汽車方面表示：“為紀念首次在國內舉行的FIA TCR世界巡回賽，將舉辦讓所有來訪者都能歡欣鼓舞的活動。”李沅柱 takeoff@donga.com