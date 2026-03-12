SK集團全力“確保全球AI主導權” 全公司層面出資美國新設AI投資法人

SK集團爲掌握全球人工智能（AI）主導權，正展開全公司層面的大規模投資。包括控股公司SK株式會社和SK Innovation在內的主要子公司，接連確定出資在美國新設的AI投資法人，顯示出整個集團正傾力挖掘新增長動力。據韓國財界11日消息，SK集團的控股公司SK株式會社決定向“SK海力士NAND産品解決方案”投資2.5億美元（約3663億韓元）。此前，SK Innovation也已確定出資3.8億美元（約5567億韓元）。僅這兩家公司投入的資金就達6.3億美元（約9230億韓元）。除此之外，其他核心子公司也計劃于近期確定具體的AI相關投資金額。此次投資的中心，是SK海力士出資100億美元（約14.65萬億韓元）在美國當地設立的所謂“AI Company”（暫定名）。其結構是，通過重組現有子公司Solidigm，將母公司轉型爲總管AI投資的法人。雖然站在美國AI投資最前沿的是SK海力士，但以煉油、化工業務爲主的SK Innovation和控股公司也參與了共同投資。此舉被解讀爲，SK集團將集中全集團力量發展AI的強烈意願。SK集團主要子公司之所以全公司層面投入資金，是爲了超越單純的零部件供應商，進化爲涵蓋AI數據中心整個生態系統的“解決方案合作夥伴”。AI Company計劃在美國當地直接發掘並投資擁有AI核心競爭力的企業。SK集團相關人士解釋稱：“爲支援以AI爲中心的集團整體增長戰略，並確保市場先發投資機會，主要子公司決定共同出資。”李棟勳記者 dhlee@donga.com