韓風融入奧斯卡舞台 《Golden》將奏響頒獎禮

當地時間15日，在美國洛杉矶舉行的奧斯卡頒獎典禮上，將響起去年風靡全球的奈飛動畫《K-POP：獵魔女團》的主題曲《Golden》。主辦奧斯卡頒獎典禮的美國電影藝術與科學學院（AMPAS）10日通過官網宣布，“負責《K-POP：獵魔女團》中女團亨特麗克斯演唱部分的李在、奧德麗•努娜、蕾伊•阿米將在第98屆奧斯卡頒獎典禮舞台上演唱《Golden》。”據悉，此次演出爲致敬作爲《K-POP：獵魔女團》根基的K文化的民俗靈感，將以韓國傳統樂器演奏及融合舞蹈表演開場。隨後，曾擔任亨特麗克斯演唱的李在等三人將演唱《Golden》。當天的現場舞台還將呈現美國歌手邁爾斯•凱頓和拉斐爾•薩迪克演唱的電影《罪人》主題曲《I Lied To You》。今年奧斯卡頒獎典禮的總制片人兼節目統籌拉吉•卡普爾和總制片人凱蒂•馬倫表示：“今年的音樂表演靈感源自創下奧斯卡史上最多提名紀錄的電影《罪人》，以及引領全球流行文化熱潮的《K-POP：獵魔女團》。”“這些表演將超越單純的舞台，成爲頌揚音樂與敘事之間聯系的電影致敬，並揭示爲何這些電影能引起全球觀衆如此深刻的共鳴。”《K-POP：獵魔女團》已入圍本屆奧斯卡獎最佳動畫長片和最佳原創歌曲兩個獎項。此前，該片已在今年1月舉行的金球獎上獲得最佳動畫片和最佳原創歌曲獎，在上月舉行的格萊美獎上獲得“最佳影視媒體歌曲”獎。金泰彥記者 beborn@donga.com