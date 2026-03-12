霍爾木茲水雷戰將決定伊朗戰爭走向何方

美國有線電視新聞網(CNN）等媒體當地時間10日報道稱，伊朗爲封鎖霍爾木茲海峽，開始設置被稱爲“海上地雷”的“水雷”。分析認爲，伊朗此舉的目的在於，通過一旦船隻和潛艇接近就會在海上自動爆炸的水雷封鎖海峽，對包括美國在內的全球經濟造成衝擊。美國總統特朗普當天警告說：“伊朗必須立即清除水雷，否則將面臨前所未有的軍事攻擊。”管轄中東的美軍中部司令部表示，擊沉了包括水雷艦在內的16艘伊朗船隻，並公開了相關視頻。有分析認爲，確保世界性的原油運輸通道霍爾木茲海峽的控制權，對國際油價產生巨大影響，將決定美伊戰爭的勝負。據美國有線電視新聞網、哥倫比亞廣播公司（CBS）等媒體報道，美軍情報部門最近掌握了伊朗在霍爾木茲海峽設置數十枚新水雷的情況。伊朗利用小型船舶每次投入兩三枚水雷，短時間內就可以設置數百枚。據悉，伊朗擁有6000枚自行生產或從中國、俄羅斯進口的水雷。水雷一旦安裝就很難回收，而且可以在海流中單獨移動，因此很難掌握準確的位置。人們越來越擔心海峽會長期被封鎖。特別是，伊朗革命衛隊最近就封鎖霍爾木茲海峽發出了強硬信息，包括“將燒燬試圖通過霍爾木茲海峽的船隻”“不允許出口1升原油”等。霍爾木茲海峽可以通行的船舶最窄的地方是3.2公里左右。很多人評價說，如果在這種地方設置水雷，船舶運行實際上是不可能的。美國直接護衛各國原油運輸船的構想也不可避免地出現差池。另外，英國《衛報》10日報道說，伊朗拒絕了美國白宮中東特使史蒂夫·威特科夫發出的兩次停戰請求。特朗普在11月的中期選舉即將到來之際，必須關注國內外輿論惡化、高油價等問題，而伊朗則認爲“時間在我們這邊”，表現出堅持的戰略。不過，白宮就結束對伊朗的軍事行動表示：“現在是特朗普總統認爲作戰目標完全實現的時候。”有分析認爲，這表明即使伊朗沒有明確投降或正式達成停戰協議，美國也可以單方面結束軍事行動。巴黎=常駐記者柳根亨、華盛頓=常駐記者申晉宇 noel@donga.com、niceshin@donga.com