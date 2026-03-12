動搖檢察改革案的執政黨強硬派……執政勢力沒有“責任意識”嗎？



隨着執政黨內部分強硬派表示要大幅修改政府的檢察改革案，執政黨內部的矛盾正在迅速擴大。共同民主黨議員金容民10日主張：“政府案具有破壞檢察改革宗旨的巨大危險性。”前一天，李在明總統囑咐說，“不能把所有人都當作改革對象”，但他仍然堅持強硬論。對此，共同民主黨院內領導層11日反駁稱：“聲稱政府深思熟慮的方案是反改革，這是在動搖政府。”



政府3日預告立法的公訴廳、重大犯罪調查廳法案，以1月出臺的第一個政府案爲基礎，反映了共同民主黨的修改要求。重罪調查廳的調查對象從9個減至6個，曾經二元化的調查人員統一爲調查官。共同民主黨在上個月的議員全體會議上將此確定爲黨論，黨內還爲此召開了6次收集議員意見的議員全體會議。強硬派的主張等於要全部否定這種黨政協調過程。



強硬派議員們認爲，公訴廳首長名稱是檢察總長的條款等存在問題。但是很多人指出，憲法第89條明確規定是“檢察總長”，如果使用其他名稱，有可能違憲。名稱也不是決定檢察改革成敗的核心因素。對於此次政府案中未包括的檢察官的補充調查權，強硬派也主張全面廢除。但是要想制衡警方對案件的隱匿行爲，提高起訴的完成度，即便是有限度，也有必要賦予補充調查權。



最重要的是，堅持反對改革案的執政黨議員只有少數。他們站在“應該完全奪走檢察機關權力”的強硬支持羣體的極端主張上，助長了混亂。結果，部分執政黨支持者甚至在網上主張李在明總統是“叛徒”。在這種情況下，金御俊的油管（YouTube）頻道上甚至出現了“李總統給檢方補充調查權，檢方取消對李總統的公訴”的“交易”說。親李在明派反駁說這是陰謀論，內訌正在擴散。



一段時間以來，爲保障受害者權利和人權的刑事司法制度調整這一改革原本目的的討論被棄置一邊。鑑於這是時隔76年全面修改系統，負責任的政治勢力，應該在公訴廳和重罪調查廳出臺的10月之前完善制度，最大限度地減少調查和起訴的空白和混亂。然而，本應爲此聚頭集思也嫌不夠的情況下，卻在與改革本質相距甚遠的消耗性爭論上浪費時間。其損失只能原封不動地由國民來承擔。

