哈梅內伊之子 VS 霍梅尼之孫



632年伊斯蘭教的創始人穆罕默德去世。有如戰爭一般的接班人之爭隨即爆發。什葉派推舉其堂弟兼女婿阿里說：“只有摻有穆罕默德血液的人才能成爲繼承人。”遜尼派則推舉穆罕默德的贊助人阿布·巴克爾。



在“正統性”上領先卻在“影響力”上落後的阿里，後來被遜尼派極端勢力殺害。什葉派認爲這一死亡是殉教。因而，“血統”和“殉教敘事”是什葉派的象徵。



伊朗最高領導人阿里·哈梅內伊2月28日在美國和以色列的空襲中喪生，其次子穆傑塔巴8日當選爲新的最高領導人。具有強硬保守傾向的穆傑塔巴當選，雖然對外部敵人的決死抗戰意義重大，但也可能考慮到了什葉派重視“血”的特性。穆傑塔巴在此次空襲中失去了父親、母親、妻子、女兄弟、侄子等。對於伊朗強硬派來說，這也是殉教敘事。



不知道穆傑塔巴的權力能維持到什麼時候。但據悉，以色列在清除哈梅內伊方面比美國起到了更大的作用，還在謀劃幹掉穆傑塔巴。因此，這一次雖未掌握權力但隨時可能接近權力中心的另一位革命元老的後代哈桑·霍梅尼也備受關注。哈桑是1979年成功進行伊斯蘭革命、確立政教一體體制的第一任最高領導人霍梅尼的孫子。在確定穆傑塔巴爲接班人之前，路透社等媒體曾認爲哈桑也是下屆領導人有力人選。



哈桑的優點是祖父和本人都沒有暴露出多少錯誤。霍梅尼在革命後掌權10年後自然死亡。如果長期執政，他可能也會像哈梅內伊一樣殘酷地鎮壓反對派，但總之並沒有發生這樣的事情。當時也沒有互聯網和社交媒體。對於沒有經歷過革命的伊朗年輕人來說，霍梅尼是“影響力巨大，但和我沒有太大關係”的歷史人物。



霍梅尼死後執政37年的哈梅內伊則不同。他對反對派的鎮壓是在2002年核開發疑惑浮出水面後正式開始的。西方的核制裁加重了經濟困難，哈梅內伊只顧着擴大什葉派的影響力，增強軍事力量。但是，每次發生反對上調油類稅、“頭巾疑問死”等反政府示威時，他都會用刀槍堵住。這一過程也向全世界進行了現場直播。穆傑塔巴幫助父親進行流血鎮壓，對他的的不滿隨時都有可能爆發。



哈梅內伊生前每次參拜霍梅尼的墳墓時，都會帶上哈桑。這是想通過霍梅尼的光環，加強執政的正當性。據悉，哈桑是一位重視女性人權等的聖職者。他還曾批評過涉嫌在2009年大選中通過不正當選舉成功連任的前總統艾哈邁迪-內賈德。



不知道日後哈桑能否掌權，如果掌權是否會維持現在的改革傾向。不過，穆傑塔巴的權力世襲、差點成爲領導人的哈桑的事例，告訴我們伊朗伊斯蘭革命的正當性有多麼脆弱。因爲革命勢力當事人們證明，反對世襲只是推翻君主制的工具。

