朝鮮壹周內再次從“朝鮮版宙斯盾艦”發射導彈

朝鮮10日在被稱作“朝鮮版宙斯盾艦”的“崔賢”號驅逐艦上，試射了戰略巡航導彈。這是繼4日之後，時隔6天再次從“崔賢”號上進行導彈試射，被解讀爲是對9日啓動的“自由之盾”韓美聯合軍演的武力示威。據朝鮮中央通訊社11日報道，金正恩委員長與女兒金主愛壹同，通過視頻觀摩了前壹日（10日）在“崔賢”號上進行的戰略巡航導彈試射。朝中社稱，當日發射的導彈飛行約2小時48分鍾，命中位于西海島嶼的目標。“崔賢”號是去年4月下水、朝鮮首艘5000噸級驅逐艦。金委員長強調：“我們戰爭遏制力的構成要素，如今正持續、有效、快速地納入極其精細的作戰運用體系，國家核武力已轉入多元化運用階段。”統壹研究院資深研究委員洪珉（音）分析稱：“如果說過去朝鮮核戰力是以地面發射彈道導彈爲中心的單壹體平台結構，那麽金委員長此番發言，意味著正式宣布向涵蓋地面、海上、水下的多層運用體系轉型。”朝鮮外務省發言人10日就伊朗選定阿裏•哈梅內伊最高領袖的次子穆傑塔巴•哈梅內伊爲其接班人壹事表示：“我們尊重伊朗人民選舉自己最高領袖的權利和選擇。”並稱：“對通過非法軍事攻擊伊朗，破壞地區和平與安全根基，加劇國際局勢不穩定的美國和以色列的侵略行爲，表示嚴重關切和強烈譴責。”但發言中未直接提及美國總統唐納德•特朗普。權五赫 hyuk@donga.com