“20萬韓元K-POP門票被炒至500萬韓元”搶票軟件大量預售 非法獲利71億韓元團夥落網

警方抓獲壹個“黃牛卡特爾”犯罪團夥，該團夥利用搶票軟件大量預訂K-POP演出門票後，以最高達原價25倍的價格轉售，非法獲利71億韓元。警方確認，該團夥涉及的演出超過190場，銷售門票達3.03萬張。京畿北部警察廳網絡犯罪偵查科11日表示，已抓獲涉嫌妨礙業務及違反《演出法》等罪名的16名黃牛團夥成員，其中負責總銷售的壹名28歲男性及負責程序開發的總負責人等3人被移交檢察機關並遭拘留。他們分工明確，有組織地實施犯罪，包括總攬黃牛票銷售業務、開發搶票軟件以及負責門票預訂等。該團夥利用人工智能（AI）開發了搶票軟件，能在主要票務網站售票頁面開啓前，提前進入選座階段的“待付款”狀態，還能攔截退票的“Hold ID轉移”程序，用于搶票。此舉旨在破解票務網站的安全策略，非法大量搶占熱門演出門票，其中有壹人甚至成功搶得126張門票。這些被搶占的門票，通常以平均3至4倍的利潤，轉售給個人或外國黃牛。去年3月在高陽綜合運動場舉行的G-Dragon世界巡回演唱會，原價22萬韓元的門票最高被炒至270萬韓元；去年7月的BLACKPINK世界巡回演唱會，VIP門票更是以400萬韓元成交。還有原價20萬韓元的門票被賣到了500萬韓元。爲規避演出現場的身份核實程序，該團夥還自行搭建了系統，可僞造“政府24”手機應用程序中的電子身份證。此外，在壹個有1309人參與的聊天室內，他們還會分享上述搶票軟件、破解票務網站安全策略的方法以及警方打擊動態等信息。調查顯示，被抓獲的總負責人在警方縮小偵查範圍後，甚至曾向生成式AI ChatGPT咨詢，依據自身罪行詢問被拘留的可能性。他問道：“因年銷售額6億韓元規模的黃牛犯罪，我被限制出境且很可能已簽發逮捕令。這種情況下，如果聘請律師並自首，獲不拘留處理的可能性大嗎？”然而，他最終仍被拘留。警方自去年8月起對利用搶票軟件的黃牛交易展開集中打擊，先是在演唱會現場抓獲下級銷售者，隨後順藤摸瓜，依次抓獲上層人員。警方計劃通過國際刑警組織發布紅色通緝令等方式，追捕逃往海外的另壹名程序開發總負責人，同時繼續對海外黃牛交易組織展開調查。高真榮記者 goreal@donga.com