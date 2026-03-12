“薩德”之後又是什麼……擔心美國向韓國提交“戰爭援助請求書”

有分析認爲，在美國抽調駐韓美軍的“愛國者”、“薩德”、陸軍戰術導彈系統（ATACMS）導彈等武器前往中東的情況下，如果美國與伊朗的戰爭長期化或戰況急劇惡化，美國可能會向韓國請求提供直接或間接援助。有人指出，韓國在助力同盟和介入域外爭端之間被迫作出艱難選擇，這有可能成爲李在明政府實用外交路線的檢驗臺。隨着美伊戰爭出現長期化跡象，青瓦臺等韓國政府內部擔心美國可能會在抽調駐韓美軍戰鬥力的基礎上，要求提供軍事和非軍事支援。在韓國看來，韓國提供軍需支援或派兵，與美國把駐韓美軍戰鬥力轉移到中東是不同層面的問題。韓國政府人士明確表示：“到目前爲止，還沒有接到美國的援助請求。”但有分析認爲，根據戰況，美國可能會向韓國提出“援助申請書”。據悉，宣佈封鎖霍爾木茲海峽的伊朗爲了封鎖油輪等通過海峽正在設置水雷，日本正在祕密討論一旦美國要求是否要派遣海上自衛隊。美國在歐洲的盟友正準備爲即將在霍爾木茲海峽展開的美軍油輪護航行動提供支持。美國總統特朗普仍然不排除投入地面部隊的可能性。韓國政府對美國請求援助的可能性持慎重態度。韓國政府人士就李在明總統10日在國務會議上表示“對駐韓美軍根據本國需要運出部分防空武器持反對意見”表示：“將起到先行切斷今後我軍戰鬥力支援可能性的效果。”申圭鎭 newjin@donga.com