金正恩：“將對敵對國家的圖謀不軌採取超強硬應對措施”

朝鮮10日下午舉行盛大閱兵，慶祝勞動黨成立80週年。朝鮮國務委員長金正恩與中國權力排名第二的國務院總理李強和俄羅斯總統普京的親信、俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫一起登上金日成廣場主席臺，觀看了朝鮮針對韓國、美國和日本的最新武器隊列。金正恩前一天在慶祝大會上發表講話時強調反美聯合，主張“共和國的國際權威日益加強”。他是在明確表示，即使美國總統特朗普提議進行對話，朝鮮也不會脫離朝中俄聯合的軌道。據朝鮮中央通訊社10日報道，金正恩前一天（9日）在平壤綾羅島“五一”體育場舉行的建黨80週年慶祝大會上發表演講時表示，“作爲社會主義力量的忠實一員、自主和正義的堅強堡壘，我們共和國的國際權威日益加強”，自稱是朝鮮-中國-俄羅斯聯合的“堅強堡壘”。金正恩還主張：“在經常性的、執拗的施壓和干涉、侵略威脅不斷加劇的情況下，世界上任何地方都找不到同時完成維護和建設的困難而龐大的任務的先例。朝鮮今天也以超強硬的態度，應對敵對國家兇狠的政治軍事施壓和圖謀不軌。”他雖然沒有直接提到美國或韓國，但可以解讀爲，將以朝中俄聯合爲基礎，強硬應對美國等國家的壓力。金正恩強調建黨80年以來的“不犯錯”，並表示“將建立世界上最優秀的社會主義樂園”。金正恩表示：“如果我們以現在的氣勢好好鬥爭幾年，完全可以用我們的雙手改變我們的生活。我們一定會讓這個國家變得更加富饒和美麗，成爲世界上最優秀的社會主義樂園。”他還主張：“我們黨整整80年裏，路線上沒有出現過一次失誤和錯誤。”李強、梅德韋傑夫和越南最高領導人、共產黨總書記蘇林等出席了當天的慶祝大會。金正恩的右邊是李強，左邊是蘇林，梅德韋傑夫則坐在蘇林左邊。分析認爲，這是朝鮮試圖通過與中國、俄羅斯、越南的密切接觸來展示外交地位。權五赫 hyuk@donga.com