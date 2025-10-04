特朗普和金正恩“突然會晤”的可能性降低……韓國政府：“可能性尚未完全消失”

有分析認爲，隨着預計美國總統特朗普僅對韓國進行短暫訪問，人們以慶北慶州亞太經合組織（APEC）峯會爲契機提及的特朗普總統和朝鮮國務委員長金正恩在板門店舉行朝美對話的可能性正在降低。韓國政府人士3日表示：“（特朗普總統的）日程上沒有空閒，朝鮮也以‘不舉行無核化對話’築起高牆，從目前來看，難以期待朝美首腦成功舉行對話的可能性。”不過他仍留有餘地地表示：“2019年6月，特朗普總統在日本結束二十國集團（G20）峯會後突然訪韓，在板門店舉行會晤。鑑於這樣的先例，可能性並沒有完全消失。”其核心要義是，根據特朗普特有的突發性判斷，仍不能完全排除舉行戲劇性會晤的可能性。最近，特朗普和金正恩在APEC峯會前夕，就重啓對話的可能性有過你來我往的表態。金正恩在9月21日的最高人民會議演講中，首次直接提及特朗普就任後的“美好回憶”，並表示“沒有理由不能見面”。白宮人士當地時間30日表示：“特朗普總統對無條件與金正恩委員長進行對話持開放態度。”此前，韓國總統李在明當地時間8月25日在白宮舉行的韓美首腦會談上，邀請特朗普出席APEC峯會，並提議“推進與朝鮮金正恩委員長的會面”。外交消息靈通人士表示：“朝美雖然通過實務渠道進行了溝通，但沒有達到有意義的水平。”不過，也有分析認爲，金正恩在參加中國戰勝節活動之後，可能不想錯過以與特朗普會面來展示自己國際地位的機會。因此，存在特朗普與6年前一樣突然提議見面、金正恩予以迴應的可能性，因此韓國政府也在密切關注。申나리 journari@donga.com