李政厚榮膺隊內打擊王 金河成轉會市場前景看好 金慧星躋身季後賽行列

在遺憾與期待交織中，李政厚（27歲，舊金山巨人）、金河成（29歲，亞特蘭大勇士）、金慧星（26歲，洛杉磯道奇）三位韓國美職棒大聯盟球員結束了2025賽季美國職業棒球大聯盟（MLB）常規賽征程。李政厚是本賽季出場最穩定的球員。去年因傷僅出戰37場（38支安打）便結束大聯盟處子賽季的他，今年完成了全職賽季。在29日主場對陣科羅拉多洛基隊的常規賽收官戰中，他擊出3支安打率領球隊4比0取勝，以賽季累計149支安打的表現圓滿收官。李政厚在四月以0.324的打擊率迎來開門紅，但六月遭遇職業生涯最嚴重低迷期，打擊率驟降至0.143。進入八月後狀態回升，打擊率回升至0.306。最終本賽季以0.266的打擊率位列舊金山巨人隊內榜首。其12支三壘打更是高居大聯盟第三位。技術統計顯示，李政厚面對四縫線快球、二縫線快球、沈球等速球系投球時打擊率達0.294，而對曲線球、滑球等變化球種僅有0.208的打擊率。這壹數據印證其“擅長正面對決，應對球路變化能力稍遜”的特點。舊金山巨人隊棒球運營總裁巴斯特•波西指出：“不經歷大聯盟完整賽季難知其深淺，相信李政厚通過充分備戰下賽季必將有所進步。”金河成同樣被視為值得期待的下賽季潛力股。去年與坦帕灣光芒簽下兩年自由球員（FA）合約的他因傷未能發揮作用後被讓渡，急需遊擊手的亞特蘭大勇士隊承接了其合同。金河成明年可選擇執行1600萬美元年薪留隊，或解約進入自由球員市場。勇士隊若失去他將面臨遊擊手空缺困境。作為2023年非先發部門金手套獎得主，金河成對於需要補強內野防守的球隊極具吸引力。無論是在勇士隊完成完整賽季後爭取更大合同，還是趁本賽季遊擊手稀缺之際進入市場，主動權均掌握在其手中。亞特蘭大當地韓裔社群龐大，且有其聖叠戈教士隊時期摯友小費爾南多•塔蒂斯（32歲）在隊，這些都可能成為其留隊的考量因素。今年初登大聯盟的金慧星則仍處於生存競爭進行時。其本賽季在美職棒小聯盟（169打席）的出場機會反超大聯盟（161打席）。五月完成大聯盟首秀後至七月保持著0.304的打擊率，但因肩傷降入小聯盟，復出後打擊率降至0.130。道奇隊主帥戴夫•羅伯茨幾乎未安排其對陣左投手，其146個打席中面對左撇子投手僅20次。盡管成為唯壹躋身季後賽的韓國球員，其能否進入季後賽名單仍存變數。金慧星表示：“無論形勢如何，我都將專註備戰。”在29日與西雅圖水手隊的常規賽收官戰中，金慧星作為第八棒遊擊手先發登場，於首個打席便擊出領先兩分的本壘打，助力球隊6比1取勝，實現圓滿收官。其隊友大谷翔平（31歲）轟出賽季第55支本壘打，同時刷新個人與俱樂部單賽季最多本壘打紀錄。隨著30支球隊結束常規賽最終戰，季後賽對陣全部確定。提前鎖定冠軍的四大分區頭名（密爾沃基釀酒人、西雅圖水手、多倫多藍鳥、費城費城人）直接晉級分區系列賽。雖獲分區冠軍但因勝率落後，洛杉磯道奇與克利夫蘭守護者將攜手搭上季後賽末班車的底特律老虎、辛辛那提紅人，於1日起展開三戰兩勝制的外卡決勝賽。任寶美 bom@donga.com