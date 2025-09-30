“電池發達國家”一再發生的“落後電池”慘案



導致約40%政府業務系統癱瘓的大田國家信息資源管理院火災事故，被確認是從停電時用於電源供應的鋰電池開始的，由此，人們對電池安全性的擔憂正在加大。因爲不僅在電算系統，它還被廣泛應用於電動車、手機等我們實際生活的所有領域。特別是，韓國在電池製造技術方面被評爲世界最高水平，但在安全管理能力方面卻出現了落後國家水平的漏洞。



據悉，此次火災是26日下午在管理院本院5層電算室服務器旁的不間斷電源裝置用鋰電池在被轉移到地下時，一個電池冒出火花開始的。這些電池由LG新能源製作，2014年供應，使用時間已超過10年，是銷售、管理企業LG CNS去年6月建議更換的老舊設備。投入電池轉移工作的13名人員也是當地小規模外包企業職員和兼職生，因此有人提出，可能是小小的失誤導致了火災。



再加上電算室的電池和服務器只有60釐米間隔，火災立即對系統造成了打擊，由於空間狹小，消防工作也嚴重延遲。據悉，在幾乎相同的情況下發生的2022年Kakao板橋數據中心火災事故後，政府製作了預防手冊，但今年只停留在勸告上，計劃要從明年纔開始義務化。也就是說，這是一起本可通過提前採取措施加以預防卻被放任發生的事故。電池相關事故已成爲威脅國民安全的重要因素，僅今年上半年就多達296起。去年6月，京畿道華城市鋰電池製造企業“Ari電池”發生火災，導致23名工人死亡。今年8月，在首爾市麻浦區公寓裏充電的電動踏板車電池爆炸，導致母子死亡，多名居民受傷。



如果政府運營的電算系統的電池管理如此鬆懈，那麼其他地方也無法保證是安全的。由於大多數電算設施都使用了類似的電池，因此要藉此機會全面檢查相關設施，提高運營者和勞動者的安全意識。另外，政府和相關企業應加快開發預防電池火災的警報系統和早期滅火的解決方案。

