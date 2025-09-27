執政黨單獨處理“廢除檢察廳”的《政府組織法》……30日頒佈

共同民主黨26日通過了時隔78年廢除檢察廳、時隔17年將企劃財政部拆分爲財政經濟部和企劃預算處等李在明政府的第一個《政府組織法》修訂案。李在明總統6月4日就任後，時隔114天處理《政府組織法》，新政府的國政運營框架已經具備，但國民力量黨反對稱，“《政府組織法》修正案是破壞國家未來和民生經濟的改惡法”。共同民主黨在當天的全體會議上，在24小時後結束國民力量黨的無限制辯論（阻撓議事）後，通過了《政府組織法》修訂案。國民力量黨沒有參加全體表決。《政府組織法》修訂案如果在30日的國務會議上公佈，將從10月1日開始實行。環境部將擴大爲總管電力供需和國內核電站運營等能源政策的氣候能源環境部；產業通商資源部將縮小爲產業通商部；廣播通信委員會將被廢除，新設廣播媒體通信委員會；女性家庭部將更名爲性別平等家庭部。不過，考慮到明年預算案處理日程，企劃財政部將從明年1月2日起拆分爲財經部和預算處。廢除檢察廳和新設公訴廳及重大犯罪調查廳將在公佈1年後進行。在此期間，圍繞是否賦予公訴廳補充調查權等問題，預計將展開“檢察改革第二輪”。共同民主黨當天在《政府組織法》通過後提交《廣播媒體通信委員會設置法》，將在國民力量黨進行24小時無限制辯論後強制結束，於27日處理。趙東住 djc@donga.com