警方偵查電話詐騙窩點途中接連救助受害者

據悉，釜山壹名警察自費赴柬埔寨確認電話詐騙犯罪窩點，在往返航班上接連救助兩名受害者。據釜山西部警察署22日消息，調查科長吳永勛（56歲，警正，見圖）於上月21日至24日自費前往柬埔寨金邊。此行旨在直接確認其正在調查的投資類詐騙組織窩點。由於缺乏明確證據無法申請公務出差，但吳永勛希望實地了解東南亞地區詐騙犯罪作案手法。首次救助發生於抵達金邊國際機場後。吳科長接到警方領事緊急短信，要求協助尋找壹名試圖加入電話詐騙組織的20多歲男性，並收到當事人照片。該男性父母此前報警稱，其患有智力障礙的兒子被“提供工作”的謊言誘騙前往柬埔寨。巧合的是，照片中的男性正好坐在吳科長鄰座。吳科長全程監視該男子直至機場出口，待其踏入入境大廳時立即實施控制並移交警方領事。返程航班上，吳科長應警方領事請求協助壹名從詐騙組織脫逃的30多歲男性。該男子透露，曾被犯罪組織監禁壹周並遭受毆打，因未能提取轉入其賬戶的詐騙資金而遭施暴。為穩定當事人情緒，吳科長陪同其乘機返回。抵達仁川國際機場後，將仍處於驚恐狀態的男子安全交還家屬。吳科長四年前因親身遭遇詐騙電話，開始從事反詐宣傳活動。他通過運營YouTube頻道制作防騙指南視頻，去年自願加入聯合調查組，破獲數十名犯罪分子。他表示：“政府需與東南亞國家建立聯合應對機制，並向當地派遣翻譯警察，方能有效預防青年受害。”金華榮記者 run@donga.com