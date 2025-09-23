金正恩：“沒有理由不和特朗普見面”

朝鮮國務委員長金正恩向美國總統特朗普表示：“朝方沒有理由不與美方面對面溝通。我個人對現任美國總統特朗普有着美好的回憶。”特朗普已確定參加10月31日在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）會議，金正恩也親自表明了與特朗普對話的決心。據朝鮮中央通訊社22日報道，金正恩前一天（21日）在平壤萬壽臺議事堂舉行的最高人民會議演說中表示：“如果美國放下虛妄的無核化執念，在承認現實的基礎上，希望與我們真正和平共處，我們也沒有理由不與美國面對面溝通。”金正恩的意思是，如果美國放棄無核化談判，他就可以與特朗普見面。這是特朗普政府第二期執政後，金正恩首次通過公開信息提及特朗普。特朗普19日與中國國家主席習近平通電話後，在“真實社交”上表示：“決定在慶州APEC峯會時與習主席會面。”金正恩抨擊了李在明總統提議的“三階段無核化”路線圖，再次確認了不能進行無核化談判的立場。金正恩表示：“我敢斷言，我們絕不允許出現‘無核化’。”他還說：“我們不會和韓國面對面坐下來，什麼都不會一起做。我們明確表示，不和韓國打交道。”李在明在22日公開的英國廣播公司（BBC）的採訪中表示：“可以接受特朗普和金正恩之間關於朝鮮凍結生產而不是完全廢棄核武器的協議。”其核心要義是，如果朝美就此前李在明提出的“核凍結→削減→廢棄”的朝核三階段路線圖達成協議，將接受“核凍結”。李在明就凍結朝鮮核凍結問題表示：“這是臨時緊急措施，是可行且現實的對策。”他還強調：“相比堅持最終目標，設定現實的目標、實現部分目標更爲重要。”國民力量黨擔心李在明事實上放棄了朝鮮無核化。國民力量黨首席發言人樸成勳當天表示：“朝鮮沒有棄核的想法，也沒有和我們對話的意志。儘管如此，李在明政府仍然乞求和平，反覆着空洞的‘無核化三階段解決方法’。”權五赫記者、李知雲記者 hyuk@donga.com、easy@donga.com