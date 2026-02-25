現已無法在現實中看到的青澀微笑…

壹個平常的放學日。青梅竹馬的吳浩秀（李彩玟飾）突然“爆炸性宣言”：“我喜歡妳。”突然聽到浩秀告白的韓余律（金賽綸飾）露出“目瞪口呆”的表情，瞬間僵住。將于下月4日上映的電影《我們每天每天》，是壹部描繪在壹切都混亂的十七歲，在持續了整整16年的青梅竹馬的友情與愛情之間猶豫不決的韓余律手忙腳亂模樣的青春浪漫電影。這是去年去世的演員金賽綸的遺作，是2021年拍攝的作品，早于2024年拍攝、去年5月公開的電影《吉他手》。雖然故人的時間在現實中已經停止，但電影中作爲平凡高中生留下的生氣勃勃的模樣，吸引了人們的視線。這部作品公開前曆經了許多曲折。最初計劃制作成電視劇，預計2022年播出。但同年5月，因故人發生酒後駕車事件而被無限期推遲。此後壹直擱置，最終在故人去世壹周年（2月16日）之際，決定將其作爲電影上映。金民載導演23日在首爾龍山區的CGV龍山I-PARK購物中心舉行的座談會上表示：“距離公開時間過長，擔心和恐懼都很大，很高興能這樣上映。”他表示：“冒昧地說，賽綸對我來說是最佳演員。”“青春時期，每個人都會犯錯、動搖，並通過這個過程成長，但再也無法看到賽綸接下來的成長過程，這壹點令人無比遺憾。”說實話，《我們每天每天》作爲在影院觀賞的作品，存在許多不足之處。劇本更側重于跟隨高中生的日常生活，而非戲劇性事件，且導演手法也似乎更適合網絡劇而非電影。但它的意義在于，故人那現已無法看到的青澀微笑——與朋友們愉快交談的樣子、爲初戀心動的樣子——被記錄在了大銀幕上。共同出演的演員李彩玟回憶道：“（故人）雖然與我同歲，但記得她像前輩壹樣很好地引導了我。非常感謝。”曾在電影《大叔》（2010年）中出演配角等與故人有過交情的演員柳義賢也緬懷道：“是想念、想見的朋友。”金泰彥記者 beborn@donga.com