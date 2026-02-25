解除凌晨配送限制的第一步，應超越矛盾適時修改



2012年實施的流通產業發展法時隔14年後終於面臨部分手術。執政黨、政府、青瓦臺就允許大型超市凌晨配送達成協議，執政黨共同民主黨提出了反映這一情況的修正案。同一時期，在野黨國民力量黨也提出了修正案。



該法是以保護傳統市場和小工商業者免受大型超市和大企業超市的名義制定的。但每月運營兩次義務休業日△營業時間限制（零點到上午10點）△傳統市場半徑1公里內限制開店等被批評爲“不合理”。有人指出，由於過度限制，企業萎縮，傳統市場的活性化也存在侷限性。最重要的是，未能滿足消費者隨時都可以方便地購買商品的需求。



這導致了14年間掌握電子商務的恐龍企業酷澎（Coupang）的登場。產業通商部對2021-2025年主要流通企業的銷售額進行分析的結果顯示，酷澎等在線企業的銷售額年均增長10.1%，而大型超市卻減少4.2%。重要大型超市之的Home plus陷入了存廢危機。拯救傳統市場也告失敗。流通環境從線下快速向線上轉變，傳統市場數量從2012年的1511家減少到2023年的1393家。



大型超市爲了與酷澎進行公平競爭，等待《流通產業發展法》的修訂已有10多年。雖然規制緩解終於進入了可視範圍，但也有不少人表示擔憂。因爲企業最警惕的不確定性很大。某企業人士表示：“修改法律的嘗試分明是值得歡迎的事情。但是不知道能否順利翻越需要翻越的山峯。”允許凌晨配送可能帶來的代價也是未知數。據悉，有人提出，應對凌晨配送產生的利益進行共享、或者要求大型超市出資設立共生合作基金等。



小商販們的不滿也很大。小工商業者聯合會表示，“雖然迄今生成的凌晨配送生態系統已是這樣，但絕對不能允許大企業也加入進來”，並在全國市場各處掛出了反對橫幅。



勞動界的動向也是變數。對於大型超市參與凌晨配送，“參與連帶”或“全國民主勞動組合總聯盟”等不僅反對，還主張應該限制酷澎等電子商務企業的凌晨配送本身。Curly、Oasis等現有電子商務企業並不歡迎新的競爭者出現，正在爲此煩惱。



政府和政界認爲，從第二季度（4月至6月）開始，雙方將就修正案展開正式討論。由於利害關係方的立場差異較大，預計將會經歷相當大的陣痛。儘管如此，也不能無限期推遲《流通產業發展法》的修改。大型超市要想投入凌晨配送，需要追加聘用包裝和配送人力、構建系統等投資，因此要避免不確定性持續的情況。



恰好，朝野政黨雙方就此次放寬凌晨配送限制的《流通產業發展法》的修改達成了共識。希望需要調整和仲裁矛盾的國會發揮自己的作用，利害當事人能各讓一步，適時地修改法律。

