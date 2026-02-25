美國23日向駐黎巴嫩美國大使館的外交官下達了撤離令。鑒于黎巴嫩是受伊朗支持的什葉派武裝組織真主黨的根據地，外界由此猜測美國對伊朗發動空襲的可能性迫近。去年6月美國打擊伊朗核設施之前，也曾向黎巴嫩和伊拉克大使館下達過類似的撤離令。據美聯社、英國日刊《衛報》等媒體報道，美國國務院23日指示駐黎巴嫩首都貝魯特美國大使館的非必要人員及其家屬離開黎巴嫩。據悉，此舉已導致30至50名人員離開黎巴嫩。但必要人員將繼續留在大使館。黎巴嫩與美國在中東的最大盟友以色列接壤。因此，與伊朗和真主黨相關的大小軍事沖突不斷。特別是，真主黨被認爲是1983年貝魯特美國海軍陸戰隊軍營炸彈襲擊、1984年美國大使館附屬建築炸彈襲擊的幕後黑手。伊朗壹直積極支持真主黨。因此，壹旦美國對伊朗發動空襲，真主黨、也門什葉派反政府武裝胡塞組織、巴勒斯坦武裝組織哈馬斯等伊朗在中東的代理勢力，很可能會對美國的軍事基地和大使館發動報複性攻擊。近期，美國也在撤出駐紮在敘利亞東北部的美軍，爲防備伊朗的報複性攻擊而進行人員調整的必要性被認爲是原因之壹。路透社報道稱，美國國務卿馬克•魯比奧原定于本周末訪問以色列的計劃也可能被推遲。另壹方面，美國總統唐納德•特朗普23日在“真相社交”上，就媒體關于美軍領導層對攻擊伊朗持謹慎立場的報道予以駁斥，稱其爲“假新聞”，並強調“決定權在我”。他還聲稱，與部分媒體報道不同，美軍參謀長聯席會議主席丹•凱恩從未表示過不會攻擊伊朗。並稱，如果凱恩主席接到他攻擊伊朗的指示，凱恩“將率領美軍沖鋒在前”。相反，《華盛頓郵報》報道稱，凱恩主席屢次表達了對攻擊伊朗的擔憂。《紐約時報》也報道稱，凱恩在上個月逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯•馬杜羅的行動前評價“成功可能性很高”，但對于攻擊軍事強國伊朗則持謹慎立場。特朗普總統警告稱：“雖然更希望（伊朗與美國進行核談判）達成協議，但如果無法達成協議，對伊朗國民來說將是極其糟糕的壹天。”柳根亨 noel@donga.com