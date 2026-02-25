“最適合生産輪胎” 韓三大輪胎企業馳騁東歐

韓國輪胎業界正大舉投資東歐，將其打造爲新的生産基地。其戰略是將擁有人工成本低廉等優勢的東歐作爲歐洲本地化的關鍵據點。據業界24日消息，錦湖輪胎已正式著手建設波蘭奧波萊生産基地，目標在2028年8月投産。這裏是錦湖輪胎首個歐洲生産基地，投資規模達5.87億美元（約合8600億韓元）。該工廠竣工後，韓國三大輪胎企業（韓國輪胎、耐克森輪胎、錦湖輪胎）將全部在東歐設立工廠。已在匈牙利拉卡爾馬斯設有工廠的韓國輪胎，正以明年竣工爲目標，擴建商用車輪胎生産線。此次新生産線擴建將投入約5.4億歐元（約合8190億韓元）。耐克森輪胎也計劃將去年約爲60%的捷克紮泰茨工廠開工率，在今年提升至100%。作爲汽車發源地的歐洲，是輪胎業界的核心市場。據證券業界消息，以去年爲准，韓國輪胎和耐克森輪胎在歐洲市場的銷售額占比均達到40%左右，按地區劃分，歐洲是全球最大的市場。錦湖輪胎在歐洲的銷售占比，也預計在波蘭工廠竣工後，從目前的20%左右提升至30%左右。有分析認爲，近期因地緣政治風險導致全球供應鏈持續不穩，韓國輪胎業界正加速在最大市場歐洲實現本地化生産，以替代海上運輸。此外，由于碳中和政策，對高附加值産品電動汽車輪胎的需求巨大，這也成爲歐洲市場的魅力所在。韓國輪胎企業爭先恐後地在東歐設立生産設施的另壹原因，是低廉的人工成本。此外，由于這些國家曾是社會主義國家，勞動者傾向于在壹個地方穩定工作的特點也被視爲優點。壹位輪胎業界相關人士說明：“西歐國家的勞動者擅自缺勤，或突然跳槽到支付更高日薪的地方的情況不在少數”，“相反，在東歐社會主義文化背景下成長的勞動者則更遵守規則和約定。”崔元英記者 o0@donga.com