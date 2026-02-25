青瓦臺推動印尼總統訪韓，KF-21出口更加有望實現

據悉，繼巴西總統盧拉之後，青瓦臺還在推進印度尼西亞總統普拉博沃（照片）4月份對韓國進行國事訪問。從源自美國的加強貿易保護主義和美中貿易矛盾中供應鏈多元化的角度出發，韓國政府正在致力於南美、東盟等“全球南方”核心國家的首腦外交。據悉，韓印尼兩國最大的懸案——韓國產超音速戰鬥機KF-21“獵鷹”的更多出口合同也取得了進展。青瓦臺24日透露，兩國正在協調普拉博沃4月份對韓國進行國事訪問。普拉博沃原計劃去年9月在參加中國戰勝節閱兵式後訪問日本和韓國，但因印尼國內反政府示威激化而告吹。去年12月的訪韓計劃也未能實現。韓國政府認爲，有必要加強與擁有東盟內最大經濟規模和人口的印尼的經濟合作。特別是印尼是韓國企業進軍東南亞的主要據點，也是全世界供應美國和中國競爭的電動汽車電池核心礦物鎳最多的國家。通過限制礦石出口和培育當地加工產業，印尼已躍升爲全球電池供應鏈核心國家。據悉，印尼即將簽署合同，16架一次分次購買48架KF-21戰鬥機。印尼原先簽署了KF-21共同開發完成後將引進48架的諒解備忘錄，後來簽訂了購買法國“陣風”、土耳其“汗”戰鬥機等的合同等，表現出了不溫不火的氛圍。與韓國共同開發KF-21的印尼原先決定交納1.6萬億韓元的分攤費，但後來表示將“少交錢、少拿技術”，把額度減到了6000億韓元。此外，兼任“總統戰略經濟合作特使”的總統祕書室長姜勳植24日啓程前往阿拉伯聯合酋長國。據悉，作爲去年11月兩國首腦會談的後續措施，姜勳植此行將討論擴大國防產業、人工智能、核電站等合作方案。申圭鎮記者、朴訓翔記者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com