金與正地位提高，升爲勞動黨中央部長

朝鮮勞動黨中央副部長金與正（照片）在勞動黨第九次代表大會上晉升爲部長，並再次進入中央委員會政治局候補委員行列。隨着金與正政治地位的提高，預計其在對內外政策執行過程中的作用將越來越大。據朝中社24日報道，朝鮮前一天（23日）召開勞動黨中央九屆一次全體會議，選舉政治局的同時任命新的黨中央部長。曾是副部長的金與正晉升爲部長。但報道沒有透露金與正是哪個專門部門的部長。金與正還被列名黨中央委員會最高決策機構政治局的候補委員。金與正2020年曾任政治局候補委員，2021年第八次黨代會上被排除在候補委員之外，時隔5年重新進入。金與正作爲朝鮮國務委員長金正恩的妹妹，隨着其政治地位通過第九次黨代會得到提升，預計將在對韓、對美等對外政策上發揮更加積極的作用。此前擔任勞動黨第十局（前統一戰線部）部長的李善權此次辭去部長職務後，金與正有可能正式擔任對韓信息發送等對外政策總管角色。韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示：“預計金與正將掛上部長的正式頭銜，行使對外事業實務指揮塔的作用。”朝鮮最高核心權力黨常務委員會由金正恩、內閣總理朴泰成、前組織指導部長趙鏞元、前紀律調查部長金在龍、黨祕書李日煥等5人組成。76歲高齡的最高人民會議常任委員長崔龍海被排除在外，金在龍和李日煥作爲新人加入。韓國統一部官員就第九次黨代會人選表示：“通過世代交替的人事調整，金正恩的國政執行基礎將得到強化。”權五赫 hyuk@donga.com