因9條威脅文字，2500名警察白跑一趟……必須提高處罰力度



去年12月有舉報稱，在京畿道城南市Kakao辦公樓設置了手工爆炸物。Kakao的110多名職員緊急疏散，警察、消防、軍隊投入人力，對整個公司大樓進行了3個小時的仔細搜查，但沒有發現爆炸物。據調查，像這樣因虛假威脅舉報而造成的市民損失和公共權力浪費超過了臨界點。



《東亞日報》採訪組對2023年至今的主要公共威脅事件民事訴訟進行了全面分析，結果顯示，9起虛假報案中被動員的警力最少達2500人，由此帶來的警察損失額就達2.4065億韓元。2023年8月，一名30多歲的男子以仁川、金浦、濟州等全國機場爲對象上傳炸彈恐怖襲擊文章後，571名警察特工隊和機動隊被動員，直到逮捕嫌疑人爲止，18天內發生了人工費和油費等3250萬韓元的損失。2024年9月京畿道城南市野塔站發生兇器騷亂預告時，包括機動巡邏隊和網絡搜查隊在內，共出動了480人，浪費了5505萬韓元的稅金。如果加上沒有提起訴訟的普通虛假舉報，公共權力的損失規模將遠遠超過這一規模。



更致命的問題是，由於公共權力致力於虛假申報，直接關係到市民安全的治安空白將會增大。在Kakao辦公樓虛報“詐彈”一案中，連東板橋派出所的工作人員也被動員參與爆炸物搜索，以至於在此期間接到了交通事故和昏迷的急救患者等共4起報案後，只好調用附近其他派出所的工作人員。



平均每年有700多件119虛假報警，搶奪了需要緊急救助的市民的黃金時間。也有在1年內報案300多起假火災的慣犯。雖然有虛假報案時徵收罰款的規定，但2020年至2024年的3538件119虛假報案中，徵收罰款的只有22件。據悉，虛報假警者中大部分是未成年人，如果果斷應對，可能會受到惡性民怨的麻煩，因此不願意積極制裁。



警察和消防是在緊急情況下守護國民生命安全的寶貴公共財產。報假警不僅會因不必要的出動而耗盡大量資源，還會加重隊員們的疲勞度，降低實際緊急狀況應對能力。因此，應該研究提高對威脅社會安全網的非法行爲的處罰力度並徵收懲罰性損失賠償金的方案。

