金正恩：“不提無核化，就可以會談” VS 李在明：“接受朝美協議”……絕不能允許容忍核武器



朝鮮國務委員長金正恩21日在最高人民會議演講中表示：“如果美國放下無核化執念，朝鮮就沒有理由不能面對面溝通。”美國總統特朗普確定10月底出席慶州亞太經合組織（APEC）峯會後，朝鮮就提出瞭如果承認其爲核擁有國就與其見面的條件。李在明總統在22日公開的英國廣播公司（BBC）採訪中表示：“如果朝美首腦達成協議，暫時凍結核武器生產，而不是消除朝鮮核武器，也是可以接受的。”但是，金正恩拒絕了李在明“凍結-削減-廢棄”的三階段無核化構想，表示不會與韓國面對面坐在一起。



金正恩的表態是在特朗普上個月在韓美首腦會談上表示希望今年與金正恩見面後發表的。問題是金正恩斬釘截鐵地表示“絕對不能提無核化”。美國政府對外維持着朝鮮無核化目標，但特朗普稱朝鮮爲“核國家”，表現出似乎容忍擁有核武器的態度。對於覬覦諾貝爾和平獎的特朗普來說，相比需要很長時間的無核化，更想通過改善眼前的關係改善來展示“和平製造者”作用。



在這種情況下，無核化勢必從第一步起就出現了問題。李在明表示，凍結朝鮮核武器是走向無核化的“現實臨時措施”，但金正恩表示無意接受以無核化爲前提的任何構想。這樣一來，即使朝美就凍結問題達成協議，也很難排除變質爲朝鮮希望的擁核國家之間的核裁軍談判，而不是無核化的入口。



而且金正恩在演說中也沒有漏掉對韓核攻擊的威脅。國防部政策副部長埃爾布里奇·科爾比等美國政府人士一直表示，首先要解決威脅美國本土的洲際導彈問題。如果朝鮮與美國就僅限於廢棄洲際導彈的“小型交易”達成協議，朝美談判將取得進展，但韓國的安全威脅將面臨日益擴大的兩難境地。



李在明的“陪跑者構想”是，在南北（韓朝）對話中斷的情況下，爲解決朝鮮核問題，美國可以主導談判。但是，不能向朝鮮和美國發出“只要朝美達成協議，（韓國）就可以接受朝鮮核武器”的錯誤信號。爲了不讓特朗普捲入金正恩的戰略，在朝美接觸之前，無論如何都要成爲“朝鮮核問題韓美同一隊”。只有達到“與特朗普談判就是與韓美談判”的水平，才能阻止朝美對話脫離無核化軌道。

