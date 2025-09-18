現代汽車集團公開可同時控制數百臺機器人的尖端無線通信技術

長期以來依賴人力的制造業現場正因人工智能（AI）機器人的引入迎來急劇變革。從焊花飛濺的造船廠到汽車工廠，可實現數百臺機器人精密操作的“智能工廠”正在成為現實。●尖端無線通信技術加速生產現場智能化現代汽車與起亞17日公開了用於運營大規模機器人智能工廠的最尖端無線通信技術。兩家公司全球首次開發出可同時處理超高速、低延遲無線通信WiFi 6（下壹代超高速無線通信技術）與專網超高速5G（P-5G）的無線連接終端，並在韓國和美國申請專利。該技術自去年底起已應用於蔚山工廠和現代汽車集團美國超級工廠（HMGMA），支撐著數百臺生產機器人與物流機器人的穩定運行。在現代汽車與起亞的實際工廠現場，基於無線通信的尖端機器人正活躍運作，包括運輸零部件的無人搬運車（AGV）和自主移動機器人（AMR）。蔚山第三工廠已引入超過100臺AGV與AMR，HMGMA佐治亞州工廠則投入了161臺AMR。這些機器人需根據現場狀況實時響應，而非按固定路線移動，因此穩定的無線通信技術至關重要。企業方面表示，得益於可切換通信網絡的壹體化終端，解決了以往使用單獨通信網絡的機器人在發生通信障礙時停工的問題。現代汽車集團相關人士稱：“計劃在2026年前開發基於WiFi 7的下壹代集成終端技術，並安裝在國內外工廠。”●機器人相繼現身造船與鋼鐵行業在典型的勞動密集型產業造船領域，機器人引進也日趨活躍。HD現代三湖重工15日與HD現代機器人、LG CNS簽署了關於人形機器人及物流自動化技術開發的業務協議。計劃開發可應用於焊接、測量、成型、監控等多種生產活動的人形機器人與自主移動機器人，擴大造船廠自動化。在鋼鐵領域，浦項制鐵自2020年在光陽制鐵所引入鍍鋅工序自動化機器人後，正不斷擴大用於提升高危作業安全性的機器人應用。根據國際機器人聯盟（IFR）2023年調查，韓國以每萬名制造業員工配備1012臺工業機器人的密度位居全球第壹，大幅領先第二位新加坡（770臺）。機器人引進正作為替代將生產基地遷往低收入國家以節約人力成本模式的新方案受到關註。IFR在今年1月《2025全球機器人趨勢》報告中分析稱：“自動化使制造商能夠在本國或主要消費市場附近進行生產，機器人應用可大幅緩解制造業勞動力短缺問題。”另有研究表明，機器人不僅不會取代現有勞動力，反而可能增加整體就業。世界銀行在7月發布的東亞太平洋地區報告中分析指出：“機器人應用帶來的生產率提升推動了生產規模擴大，抵消了自動化導致的就業替代效應”，暗示機器人不僅能降低成本，更可成為可持續產業發展的動力源泉。金在亨 monami@donga.com