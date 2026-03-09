韓國吸毒成癮患者中六成是二三十歲人羣

韓國吸毒成癮者在最近4年內增至1.5倍，超過800人。吸毒成癮者多數是20-30多歲的青年層。據健康保險審查評價院8日發行的《2025年生活中的疾病、診療行爲統計》顯示，吸毒成癮者人數從2020年的557人增至2022年的713人，2024年增至828人。吸毒患者是指因使用增加中樞神經系統活動的可卡因、苯丙胺等興奮劑、導致中樞神經系統選擇性下降的海洛因、嗎啡等鴉片類、大麻等導致精神、行動障礙的患者。從年齡段來看，20-30歲青年羣體最多。20多歲患者從2020年的115人增至2024年的272人，增加24.4%，30多歲患者爲112人，增加17.2%。以2024年爲基準，全體患者的61.0%是20-30多歲。患者人數增加最多的年齡段是十多歲羣體，從2020年的9人增加到2024年的28人，增加32.8%。其餘年齡段在2024年患者人數比2020年減少或與2020年相似。專家們擔心，以年輕人爲中心的吸毒者正在增加。據去年受國立精神健康中心委託，天主教大學產學合作團研究團隊進行的《毒品類上癮者實態調查設計研究》顯示，去年2月至3月，對29名毒品類使用者進行深入調查的結果顯示，首次使用毒品的年齡層中，20多歲人羣佔58.6%。從性別來看，男性是女性的兩倍以上。以2024年爲基準，男性患者爲606名，女性爲266名。但女性的增加趨勢比男性更猛。男性患者從2020年的427人增至2024年的606人，增加41.9%，但女性患者從同期的164人增加到266人，增加62.2%。毒品引起的診療費從2020年的5億韓元增至2024年的10億韓元，翻了一番。健康保險審查評價院警告說：“代表性的毒品冰毒不僅具有被害妄想、幻聽、幻視，還具有嚴重的衝動攻擊性，海洛因等鴉片類毒品在急性中毒狀態下會因呼吸麻痹而死亡。癮性藥物會誘發重症憂鬱、不安等，嚴重時還會誘發永久性的精神病或癡呆症。”趙有羅記者 jyr0101@donga.com