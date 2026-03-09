“爲省油費”加油券二手交易乃至拼車招募

隨著韓國國內油價上漲導致加油費負擔加重，網絡二手交易平台上甚至出現了以低于面值的價格出售加油券的交易。爲了節省上下班費用而考慮拼車的情況也在增加。8日，在網絡二手交易平台“胡蘿蔔市場”上，壹則出售價值7萬韓元加油券、售價6.3萬韓元的帖子發布壹小時後便完成了交易。發帖人余某（28歲）表示：“油價大幅上漲，減少了用車，所以把之前買的加油券賣掉了。”也有人幹脆開始囤積加油券。據稱，5日在“閃電市場”發布希望購買用于長途上下班的加油券的金某（26歲），三天內從兩名賣家處購得了加油券。金某表示：“油費漲了很多，想盡可能節省壹點”，“也在考慮購買電動汽車。”只能在特定加油站使用的預付型“加油保管證”的交易帖子也接連出現。7日在“閃電市場”上，壹則出售價值21萬韓元、只能在首爾銅雀區某加油站使用的“加油保管證”、售價18萬韓元的帖子，僅壹天預約就截止了。將加油券作爲禮物贈送的情況也在增加。在“KakaoTalk 送禮”中可贈送的“S-Oil加油券”使用後記中，接連出現“最近油費負擔重，能毫無負擔地加滿油”“作爲生日禮物很實用”等反應。網絡上也有人吐露拼車煩惱。7日，某Naver咖啡社區用戶稱：“有了請求我（電動汽車車主）提供拼車的同事。”另壹位用戶寫道：“最近油價漲得太厲害，很害怕，正在考慮和公司位置相近的弟弟/妹妹拼車。”鄭東鎮記者、高真榮記者 haedoji@donga.com