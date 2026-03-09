BTS新歌《阿裏郎》預存突破400萬次

時隔約四年回歸的防彈少年團（BTS）的新專輯在全球音源平台Spotify上的“預保存”次數突破了400萬次。據所屬公司Big-Hit Music 8日消息，BTS將于20日下午1點公開的第五張正規專輯《阿裏郎ARIRANG》，在開啓預存兩天內突破100萬次後，目前已超過400萬次。Big-Hit Music表示：“關注在剩下的兩周內，預存數值會上升到何種程度。”《阿裏郎》在此前4日的Spotify“倒計時榜單全球榜”上占據榜首，連續七周保持第壹。該榜單是統計即將發行的專輯和單曲預存次數的榜單。BTS將于《阿裏郎》發行次日即21日晚8點，在首爾光化門廣場舉行“BTS回歸Live：ARIRANG”。此前公開的預告視頻中，包含了過去演唱會現場響起的BTS粉絲俱樂部“ARMY”的歡呼聲以及以景福宮爲背景的七名成員的身影，提升了期待感。此外，BLACKPINK時隔三年五個月推出的第三張迷妳專輯《DEADLINE》也獲得全球人氣。《DEADLINE》在38個地區的iTunes專輯榜上獲得第壹名。主打歌《GO》的MV公開後即登上YouTube全球趨勢第壹名和“24小時內觀看最多視頻”榜單。在英國官方榜單上也取得了良好開局。據當地時間6日英國官方榜單消息，《DEADLINE》在專輯百強榜中位列第11名。《GO》也在單曲榜百強榜中位列第44名。美國音樂專業雜志《滾石》好評稱：“BLACKPINK回到了全盛期”，“四位成員積累的個性鮮明展現的同時，以BLACKPINK特有的方式彰顯了存在感。”《公告牌》評價《GO》稱：“這是專輯最佳歌曲，也是真正代表她們的歌曲。”