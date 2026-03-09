伊朗總統稱“對攻擊海灣國家道歉”，數小時後又對巴林和阿聯酋等進行攻擊

伊朗總統佩澤希齊揚當地時間7日在國家電視臺發表演講時表示：“（最高領導人去世後成立的）臨時領導人委員會決定，只要鄰近（海灣）國家不攻擊伊朗，我們就停止對他們的攻擊。我個人向受到伊朗攻擊的鄰國道歉。”分析認爲，這一措施是爲了安撫從2月28日開始的美國以色列和伊朗之間的戰爭過程中，因伊朗的導彈和無人機攻擊，在石油和天然氣相關基礎設施等方面遭受巨大損失的海灣國家的憤怒，並切斷報復攻擊的可能性。但是，在佩澤希齊揚宣佈停止攻擊後的幾個小時後，伊朗伊斯蘭革命衛隊繼續對巴林和阿聯酋等國發動攻擊。對此，海灣國家強烈反對，表示將考慮對伊朗進行報復。有分析認爲，伊朗最高領導人哈梅內伊去世後，伊朗領導層內部相對柔和的佩澤希齊揚方面和強硬派革命衛隊之間的裂痕正在擴大。巴林內政部當天表示，伊朗的攻擊導致首都麥納麥的住宅被着火。阿聯酋的迪拜也遭到伊朗的導彈和無人機攻擊。據路透社報道，在此過程中，被攔截的導彈和無人機殘骸砸中車輛，導致一名亞裔司機死亡。卡塔爾和科威特也接連遭到伊朗的導彈和無人機攻擊。革命衛隊聲稱，爲了報復伊朗境內淡水化工廠受襲，向巴林境內的朱拜爾美軍基地發射了導彈。伊朗臨時領導人委員會的另一名成員、司法機構首領摩西尼耶傑也表示，伊朗的應對策略沒有改變。摩西尼耶傑表示：“地區部分國家的地形正在落入敵人手中，用於對我們的攻擊，我們將繼續對這些目標進行強化攻擊。”伊朗外長阿拉格奇也發表聲明稱，“佩澤希齊揚總統雖然對緩和地區緊張局勢持開放態度，但美國總統特朗普因沒有理解我們的力量、決心和意圖而當即置之不理”，把攻擊海灣國家的責任推給了美國。隨着伊朗空襲的持續，海灣國家再次強調了報復的可能性。卡塔爾埃米爾塔米姆表示：“爲了保護本國的安全、主權和國家利益，將毫不猶豫地採取一切必要措施。”柳根亨 noel@donga.com