樂天信用卡遭黑客攻擊數據是首次報告時的100倍

經確認，擁有約960萬名會員的樂天信用卡被黑客攻擊的數據爲100GB（千兆字節），規模超過當初報告的100倍。繼SK電信等通信公司、保險公司之後，信用卡公司也接連遭到黑客攻擊，消費者的不安正在擴散。據悉，對保安相對脆弱的儲蓄銀行等第二金融圈遭黑客攻擊的擔憂也越來越大。有人指出，隨着利用人工智能等新技術的黑客攻擊變得更加巧妙和容易，企業的保安也應該儘快加強。據金融界和金融當局17日透露，樂天信用卡和金融監督院、金融保安院等機構對8月份發生的樂天信用卡遭黑客攻擊事件進行了調查，結果顯示，有超過100GB的數據被泄露。對於信息泄露規模，金融圈高層人士表示：“據推算，至少是100GB，其中相當一部分是個人信息。如果樂天信用卡以保守的觀點在黑客事件發生後立即採取補發信用卡的措施，那麼個人信息泄露造成的損失應該會降到最低，但很遺憾。”4月SK電信泄露的2300多萬名個人信息共達9.82GB。也就是說，樂天信用卡的數據是韓國第一大通信公司泄露信息的10倍還多。對此，樂天信用卡人士表示：“正在繼續確認個人信息是否泄露。”樂天信用卡9月1日向金融當局報告黑客事故時，曾推算泄露數據約爲1.7GB。也就是說，實際泄露的信息接近起初報告數值的100倍。隨着泄露規模遠超預想，總統室也在關注金融消費者的損失。據悉，韓國總統李在明17日親自聽取國家安保室第三次長吳賢珠（音）的相關報告，並囑咐“好好盯着點”。金融當局決定近期召開緊急對策會議。金融當局高層人士解釋說：“將整理當局對沒有預告的樂天信用卡檢查的立場，儘快予以表明。”樂天信用卡代表趙佐鎮（音）計劃親自向國民道歉，並發表受害對策等。專家們強調，加強企業的安全投資，政府也要提高組織效率，在安全監督和管理上下功夫。亞洲大學網絡保安系教授郭鎮（音）建議：“利用人工智能等新技術的新攻擊使黑客攻擊更加尖銳，政府也要有效整理分散在個人信息保護委員會和韓國互聯網振興院的作用，才能更加緊密地應對。”康佑碩記者、申圭鎮記者 wskang@donga.com、newjin@donga.com