海警在灘塗上犧牲，同事們說“爲了打造英雄，所長下了緘口令”

“哎喲，宰碩啊！怎麼辦纔好啊，孩子你不該死啊……死得太冤枉了。”已故警司李宰碩（34歲）的母親流着眼淚哭了起來。11日上午，日前在仁川市永興島泥灘上脫掉救生衣給所救助的中國籍男子而犧牲的李宰碩的遺體告別儀式在仁川市西區仁川海洋警察署舉行。海洋警察同事和中國駐韓大使館人士等1000多人蔘加的遺體告別儀式上充滿了哭聲。遺像前擺放着爲事故發生一週前爲李宰碩過生日而準備的運動鞋。同事在告別詞中哽咽着說，“雖然人們稱讚你是英雄，但是看到你在黑暗中獨自在海里戰鬥的樣子，我難掩悲痛之情”，“請成爲照亮家人、朋友、同事的星星”，表達了最後的問候。靈車駛出遺體告別儀式現場後，很多同事哽咽着，遺屬們抓住棺材痛哭道：“太可憐了，怎麼辦？”殉職的李宰碩被破格晉升一級，同時被追授玉條勤政勳章，安葬在國立首爾顯忠院。同一天，李宰碩的4名同僚召開記者會聲稱，“從派出所所長那裏接到了指示，‘因爲要把李警司打造成英雄，所以對事件不要說話’。”他們在設有靈堂的仁川東區殯儀館表示：“（派出所所長）對職員們說，‘看到遺屬就流淚，什麼話都不要說，安靜地待着吧！’，‘（仁川海警署署長）也說，‘不要對遺屬們說任何話’。”他們解釋說，他們是事故當天和李宰碩一起值班的隊員，從組長那裏得到休息時間，休息到凌晨3點。原本打算休息到2點的李宰碩在凌晨2點7分獨自出動。他們主張：“出動是兩人一組，甚至吃飯或去便利店時也沒有一個人移動的情況。只要（值班隊長）按緊急鈴，大家都會站起來應對情況。”海警計劃到26日爲止，組成外部專家等參與的真相調查團，全面調查不遵守兩人一組出動原則的理由、當時應對是否妥當、永興派出所沿岸救助艇出動與否、無人機巡查時海警是否在場等。仁川海警署長當天發表聲明表示：“沒有隱瞞真相。將通過法律措施查明所有真相。”仁川=孔升培記者 ksb@donga.com