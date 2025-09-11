環境部暗示將重新討論新建兩座核電站問題

環境部長金星煥就今年2月確定的新建兩座核電站和一座小型模塊核反應堆表示：“有意見認爲，應該聽取國民的公論後再作判斷。預計這一意見最終會包含在第12次電力供需基本計劃中。”這事實上暗示了將重新討論。雖然金星煥表示“希望不要視爲脫核電主義者”，但也有人擔心“會不會成爲文在寅政府的脫核電政策第二季”。金星煥9日在首爾漢江洪水控制所舉行的記者招待會上表示：“對於延長使用現有核電站的問題，即使以安全性爲擔保繼續使用，但對於新核電站怎麼辦的問題，也有意見認爲應該聽取所謂的公論後再作判斷。”金星煥將負責最早於10月成立的氣候環境能源部，全權負責能源政策。韓國政府今年2月確定了第11次電力供需基本計劃（2024年-2038年）。其中包括總容量爲2.8千兆瓦的兩座新核電站建設計劃。這是反映新韓蔚3、4號機建設計劃的2015年第七次電力供需基本計劃之後，時隔10年再次建設新核電站。韓國水力原子力今年3月發佈了選址公告，但之後程序一直沒有進行。政府正在準備制定從明年開始適用的第12次電力供需基本計劃。韓國科學技術院原子能量子工學系教授鄭容勳（音）表示：“隨着環境部負責能源政策，很有可能成爲更加深化的‘脫核電站第二季’。在沒有新核電站的情況下，如何實現碳中和將是個問題。”崔惠? herstory@donga.com