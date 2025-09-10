“鐵鏈逮捕”導致對美投資現場停止

建築物悄無聲息，停車場上排列着數十輛沒有主人的空車，完全感覺不到這是跨國企業的大型工廠施工現場。如果是平時，週一上午8點會擠滿上班的職員，但現在工廠周邊找不到來往的車輛。工廠入口處沒有監督上班職員出入證的企業保安人員。到處倒在地上的大型垃圾桶似乎表現出了當地時間4日美國移民當局進行大規模執法行動時發生的混亂。當地時間8日，記者來到了位於佐治亞州埃拉貝爾的現代汽車-LG新能源合作電池工廠施工現場。當天是美國移民當局4日在這裏對非法滯留者進行查處後的第一個星期一。當天，來到工廠的記者看到，停車場內停着數十輛失去主人的汽車。平時集體住宿的職員們三三兩兩地搭乘小型貨車上班。在車內可以看到喝完的咖啡和礦泉水瓶。但這些車輛大部分是租賃車，既沒有車主，也沒有車鑰匙，因此無法確認車主是誰，甚至無法歸還，被放置不管。曾是韓國企業大規模對美投資、韓美經濟合作象徵的大型工廠就這樣完全停工了。爲了讓被美國移民當局拘留的300多名韓國勞工獲釋和離境，韓美正在進行協商，李在明總統9日主持國務會議，並表示：“對於突然發生的事情，大家應該很驚訝，對此深表慰問。作爲國民安全的最終負責人，我感到了很大的責任感。”他特別強調：“爲了韓美兩國的共同發展，希望不再發生侵害韓國國民和企業活動的事情。”總統政策室長金容範當天也在韓國廣播記者俱樂部討論會上表示：“政府正在竭盡全力完成最後的行政程序，讓每一位都能夠主動入境，而不是被驅逐出境。”他還說：“在外交上以最強烈的語氣表示了擔憂和遺憾，產業通商資源部部長提出了強烈的抗議，而不是外交辭令。”另外，據韓國航空業界透露，大韓航空當天決定將368個座位規模的B747-8i客機從仁川國際機場飛到美國佐治亞州哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場。按照韓國政府的目標，將在10日前完成被拘留者自願出國的行政手續，飛機將在10日下午從亞特蘭大機場起飛。林雨宣 imsun@donga.com