美國：“繼續查處非法滯留”……應全面調查當地工廠進行應對



在美國現代汽車-LG新能源合作電池工廠施工現場被捕的300多名韓國勞動者尚未獲釋的情況下，美國反移民政策負責人表示：“人們將看到更多的執法行動。”也就是說，這些工人回國後，在美國建設工廠的其他企業也有可能發生類似的事情。對此，韓國總統政策室長金容範表示：“已經用最強烈的語氣向美國傳達了國民感受到的共憤。”



被稱爲特朗普政府“邊境沙皇”的邊境安全總負責人湯姆·霍曼在一次採訪中說：“我們將執行更多的查處行動。因爲非法滯留是犯罪。”包括推進“讓美國造船業再次偉大項目”的韓國造船企業在內，半導體、汽車、二次電池、鋼鐵企業的在美投資計劃將同時受阻。



如果想在美國建設製造設施並啓動生產系統，派遣韓國專家、勞工是不可避免的。因爲在製造業基礎崩潰的當地很難調配人力。由於美國加強簽證審查，獲得專門職業就業簽證和派駐人員簽證比登天還難。這就是被捕的韓國勞工多數擁有參加會議、簽訂合同的短期商用簽證、旅遊用電子旅行許可（ESTA）的原因。



事件發生後，大企業召回了派遣的人員，中斷了出差，但這只是權宜之計。韓國政府向美國承諾3500億美元對美投資基金和1500億美元大企業投資，但未能妥善處理隨之而來的簽證問題。即使爲時嫌晚，也應儘快對派往美國工廠的大企業及合作企業職員人數、滯留資格進行全面實態調查。還要得到保證，不讓即將回國的300多名勞動者再次入境美國時受到不利影響。



遺憾的是，此前未能通過韓美首腦會談得到擴大韓國勞工簽證的承諾。還有人指出，與美國簽訂自貿協定時，韓國應該像澳大利亞和智利一樣另行獲得專業人才簽證配額，這也是令人痛心的部分。以特朗普“如果美國沒有（製造業所需的）人力，就有必要邀請專家進行培訓”的發言爲槓桿，此次應該摸索從根本上解決爲擴大韓美經濟合作而派遣韓國勞工的簽證問題。

